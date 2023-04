La primera entrega de “The Last of Us” fue un éxito rotundo tanto con el público como con la crítica. Por ello, se pudo confirmar rápidamente la realización de una temporada 2 y la posibilidad de algunas más. Conforme va avanzando el proceso de producción de la serie de HBO Max, conocemos más detalles importantes, como la locación donde se grabará la continuación de la historia.

La confirmación por parte del estudio llegó el 27 de enero de 2023, poco tiempo después del estreno de la serie, lo que ha permitido acelerar el proceso para la realización de lo que está por venir.

El último episodio de la primera parte del programa se emitió el 12 de marzo de 2023, dejando al público expectante de cómo será la relación de Joel y Ellie de ahora en adelante. En el capítulo 9, la mentira del personaje de Pedro Pascal sobre las Luciérnagas, parece haber roto la confianza que la adolescente tenía en él.

LA NUEVA LOCACIÓN DE LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”

La temporada 2 de “The Last of Us” ya tiene nueva locación, de acuerdo a un reporte de Deadline. A diferencia de la primera entrega, ya no se realizará en Calgary, Alberta, sino en Vancouver. Aunque ambos lugares están dentro de Canadá, son muy diferentes, por lo que permite recrear escenarios distintos.

En la primera parte de la serie, la mayoría de los hechos sucedieron en Boston, Texas, Wyoming, Missouri y Colorado, locaciones que pudieron recrear con los ambientes disponibles en Alberta. Aunque esto resultó ser un poco restrictivo, por lo que tuvieron que intercambiar los eventos en Pittsburgh para que estén ubicados en Kansas City.

Los primeros episodios de la temporada 1 de "The Last of Us" transcurren en Boston dentro de la serie (Foto: HBO)

Es lógico que ahora la producción de “The Last of Us” tenga que cambiar de locación, considerando los nuevos lugares que mostrará la temporada 2, la cual estará basada en “The Last of Us Part II”.

¿QUÉ LUGARES SE MOSTRARÁN EN LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

Si la segunda temporada de “The Last of Us” sigue la línea de los videojuegos, debería dividir la narrativa en varias historias, pues habrán nuevos personajes que cobrarán importancia.

En un inicio, podremos ver lugares como Jackson, Wyoming, pues se deberá retomar donde terminó la primera entrega, con Ellie y Joel regresando al asentamiento.

Por otro lado, la ciudad de Seattle y sus alrededores también debería ser un lugar importante, considerando que aparecerá una nueva facción llamada W.L.F. y uno de sus miembros tendrá un rol casi protagónico.