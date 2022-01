A través de las redes sociales ya se comparten las primeras imágenes del rodaje de la serie The Last of Us. HBO graba las escenas en Alberta, Canadá, en donde se ha recreado el pueblo del cual escapan los personajes principales al inicio del apocalipsis zombi.

Según reporta el medio Level UP, HBO ha destinado más presupuesto en este proyecto en comparación con Games of Thrones. Hay grandes expectativas con respecto a la adaptación de la primera entrega de TLOU de Naughty Dog.

Escena emotiva de The Last of Us

Las filtraciones de redes sociales ya adelantaron que no solo veremos los detalles del primer juego sino que también se incluiría una escena de The Last of Us: Left Behind. Este spin-off narra un suceso anterior a la aventura de Ellie y Joel.

En las imágenes que compartió un miembro del staff se logra ver la parte trasera de un centro comercial en ruinas. Allí es donde Ellie y Riley comparten un momento romántico que termina en tragedia. No obstante, otros gamers creen que se tarta de otra escena de los juegos.

Como es un escenario en invierno, podría tratarse del momento en el que Joel se encuentra herido y es cuidado por Ellie en un pueblo. Ella debe ir recurrentemente a un centro comercial para buscar medicamentos y otros elementos para sobrevivir.

