HBO Max tiene tan mala suerte que si no se filtran los episodios, su plataforma se cae por unos minutos en estrenos importantes. Sin embargo, con lo que no tiene problemas es la calidad de series que produce. Después de éxitos recientes como “House of the Dragon” y “The White Lotus”, el nuevo programa que emociona a la audiencia los domingos por la noche es “The Last of Us”.

La serie protagonizada por Pedro Pascal es una adaptación del videojuego homónimo que ya tenía una amplia base de fanáticos, por lo que las expectativas de plasmar bien la historia han sido muy altas.

El domingo 15 de enero se estrenó el primer episodio y, como siempre, la plataforma de streaming no decepciona. Incluso, se dieron la libertad de colocar algunos easter eggs o referencias al material original.

Cabe mencionar que la serie de HBO Max ha estado bastante apegada al videojuego, incluso presentando cuadro por cuadro y diálogos idénticos a los que se tienen en el videojuego. Sin embargo, aquí trataremos de incluir los más resaltantes.

LOS EASTER EGGS DEL VIDEOJUEGO QUE SE VIERON EN “THE LAST OF US” CAPÍTULO 1

4. La camiseta de Sarah

Al inicio del episodio, se puede ver que el día de Sarah, la hija de Joel, transcurre de forma normal. Aunque han cambiado cómo se veía el personaje en el aspecto racial, el resto ha sido idéntico al videojuego, sobre todo considerando que lleva la misma camiseta de Halican Drops. Además, en la parte trasera tiene los nombres de las ciudades que luego Joel y Ellie visitarán en su aventura.

Nico Parker interpreta a Sarah, la hija de Joel en “The Last of Us” (Foto: HBO)

3. La película favorita de Joel

En la segunda parte de “The Last of Us”, se muestra que la película “Curtis and the Viper 2″ (inventada para esta historia) es su favorita. En el primer capítulo se ve que Sarah le pide prestada esa cinta a los Adlers y la ven juntos antes de que todo se volviera un caos.

2. Escenas idénticas

Como mencionamos anteriormente, muchas de las escenas, sobre todo al principio del capítulo 1, son idénticas a como se presentan en el videojuego. Algunas de ellas es cuando Sarah le da el reloj reparado a su padre, cuando se levanta en la madrugada, cuando escapan juntos en la camioneta y cuando el militar mata a Sarah.

Casi parece que han utilizado el juego como el storyboard. Esto tiene sentido si recordamos que Neil Druckmann, uno de los creadores del material original, está como showrunner, guionista y productor ejecutivo.

1. Merle Dandridge como Marlene

En la serie de “The Last of Us”, Merle Dandridge interpreta a Marlene, la líder de las Luciérnagas en Boston. Lo que no muchos saben es que ella también dio su voz e imagen para el mismo personaje en el videojuego.

