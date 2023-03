HBO ha encontrado una nueva ‘gallina de los huevos de oro’: “The Last of Us”. Esta serie adapta los sucesos del primer videojuego que llegó a PS3 y PS4, desde la muerte de la hija de Joel hasta que llegan con las Luciérnagas para que investiguen la inmunidad de Ellie.

Ha tenido tanto éxito la serie que la productora ha confirmado que ya trabajan en el guion de una segunda temporada, la cual respondería al segundo videojuego, en donde Ellie ya tiene pareja y va en busca de venganza por la muerte de Joel.

Por supuesto, todo se mantiene en reserva, incluso la fecha de estreno de esta segunda parte. Recordemos que la primera estuvo en pre-producción y rodaje por muchos años debido a la pandemia del coronavirus, así que se espera que quizás a finales de 2024 o 2025 veamos las primeras imágenes de la segunda temporada.

Pese a que las estimaciones nos empujan a los siguientes años, Pedro Pascal ha dejado un mensaje alentador para todos los espectadores. En una recuente entrevista para el medio Collider, el actor respondió a la pregunta si este mismo año iniciarán el rodaje de la temporada 2 de “The Last of Us”.

“¿En 2023? ¿En qué estación estamos ahora? Sí, hay una posibilidad… Sí”, fue lo que comentó el actor entre labios mientras dudaba. Todo parece indicar que ya le dijeron la fecha de grabación pero que no puede revelarla al público.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de “The Last of Us” y a qué hora?

El capítulo ocho de la serie basada en el videojuego homónimo llega el domingo 5 de marzo a las 9:00 p.m. por HBO Max, plataforma de streaming que tiene una gran variedad de series y películas.

Joel sigue tratando de recuperarse. Por ello, en el tráiler vemos cómo Ellie es la que está a cargo y debido a ello es que al parecer ha decidido reunirse con un grupo de hombres que estarían involucrados en el ataque a Joel.

Reparto de “The Last of Us”

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)

