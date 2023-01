La serie del momento es “The Last of Us”. Esta producción ha comenzado a publicar sus primeros capítulos en las plataformas de streaming de HBO y ha sorprendido a más de un gamer con todas las referencias a los videojuegos que se han añadido. Por ejemplo, la vestimenta, los accesorios, inclusive la mochila de Ellie son iguales al título de PS4.

Por supuesto, el objetivo de la productora y Neil Druckman no es calcar el videojuego a una versión live-action. Se toman ciertas libertades para que se adapte mejor a la narrativa de una serie de televisión.

La explicación de cómo comenzó la infección no es parte del juego pero sí de esta versión live-action. Por otro lado, se modificó considerablemente cómo es que el hongo del género Cordyceps infecta el cuerpo.

¿Por qué se eliminaron las esporas del Cordyceps?

Uno de los cambios más importantes es que este hongo no es el mismo que el de los videojuegos. Mientras que el título de consolas no obliga a usar máscaras para evitar que los protagonistas inhalen las esporas y se conviertan en zombis, en la serie solo se transmite por mordidas.

“El juego tenía esporas en el aire y la gente tenía que usar máscaras antigás, y decidimos, desde el principio, que no queríamos hacer eso para el programa. Eventualmente, esas conversaciones nos llevaron a estos zarcillos. Y luego, con solo pensar en cómo hay un pasaje que pasa de un infectado a otro, y como lo hacen los hongos, podría convertirse en una red que está interconectada”, declaró Neil Druckman sobre el trabajo creativo de Craig Mazin según recoge el medio Collider.

Si prestas atención en la escena en donde Tess se sacrifica, el hongo emite una aleta a los zombis más cercanos a través de una red interconectada que va por el suelo. A su vez, Joel nota que Ellie es inmune debido a que tas una mordida, ella no se transforma.

En el videojuego, Joel descubre que ella no se contagia porque ingresan a una zona llena de esporas y ella no llevaba la máscara.

