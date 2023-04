El final de la temporada 3 de “The Mandalorian” tuvo una intensa batalla que terminó con la victoria de Bo-Katan y el resto de guerreros. Sin embargo, el enfrentamiento que tuvieron contra Moff Gideon, dejó la interrogante si el villano de la serie de Disney Plus realmente murió. Aquí te lo explicamos.

El capítulo 24, titulado “El regreso” (“The Return” en inglés), se estrenó el pasado miércoles 19 de abril y continuó con la emboscada que sufrieron los mandalorianos mientras exploraban su planeta, pues querían averiguar si era posible habitarlo nuevamente.

Moff Gideon los tomó por sorpresa y apareció con un traje de beskar completamente negro (que daba mucho la sensación a Darth Vader), listo para aplastar a los pocos mandalorianos que quedaban.

En un principio, estuvo a punto de ganarle a Bo-Katan, pues destruyó el Sable Oscuro y la mano de Kryze. La balanza cambió cuando Din Djarin y Grogu aparecieron luego de haber derrotado a los Guardias Pretorianos.

EXPLICACIÓN DE LA MUERTE DE MOFF GIDEON EN LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”

Moff Gideon luchó contra Din Djarin, Bo-Katan y Grogu. La combinación de los tres fue demasiado para él y se encontraba en una clara desventaja, sobre todo cuando Baby Yoda usaba la Fuerza para mandar volando sus armas.

Sin embargo, no fue hasta que se estrelló el crucero imperial contra la base secreta que la batalla llegó a su final, pues ocasionó una gran explosión de la que Moff Gideon no pudo refugiarse. La respuesta más obvia sería que el villano no logró sobrevivir al fuego, incluso con la armadura de beskar que llevaba puesta. No obstante, hay una regla cinematográfica implícita que, si no ves el cuerpo, nada te asegura que esté muerto.

Moff Gideon casi vence a Bo-Katan, pero Din Djarin llegó a salvarla. "The Mandalorian" Temporada 3 (Foto: Lucasfilm)

Lo más probable es Moff Gideon realmente haya muerto y, simplemente, Jon Favreau y Rick Famuyiwa no hayan pensado que era necesario mostrar una toma de su cuerpo y traje calcinado. Pero eso tampoco significa que no volveremos a ver a Giancarlo Espósito en una próxima entrega.

LOS CLONES DE MOFF GIDEON

Aunque Moff Gideon realmente haya muerto en la explosión, puede que decidan traerlo de vuelta mediante uno de sus clones, con los que habían experimentado para ver si podían replicar el uso de la Fuerza.

Aunque Djarin y Grogu destruyeron a todos los que se encontraban en los tanques, lo cual enfureció a Moff Gideon, puede que haya tenido más en otra base o que los científicos del Imperio tuvieran la información genética del oficial imperial para replicarlo.

Sin embargo, esperamos que este no sea el caso y que den por concluido el arco de este villano, para dar entrada a nuevos y más poderosos.