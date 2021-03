La serie original de Disney Plus, “The Mandalorian”, tiene lugar en los confines de la galaxia de Star Wars seis años después de que Boba Fett, un cazarrecompensas similar de ascendencia mandaloriana, persigue a Han Solo en la secuela de la franquicia de 1980 “The Empire Strikes Back”.

Como era de esperarse, los fans esperaron que este y otros personajes reconocidos de la historia de la franquicia aparezcan en la pantalla chica, algo que al final no decepcionaron ya que trajeron a la serie íconos como Ahsoka Tano y hasta al mismísimo Luke Skywalker con un cameo sorpresivo con efectos especiales.

Todas estas características la convirtieron en una de las series más vistas de los últimos años, cambiando algunos paradigmas que Star Wars había impulsado desde sus inicios para bien. Sin embargo, la serie no se salvó de ser incongruente en algunos detalles, cosas que hicieron que los fans pegaran un grito al aire en reclamo a Lucasfilm.

Pero, ¿Qué tan grave fueron? Si bien ninguna serie se salva de tener algunos errores de guión o de utilizar mucho la libertad creativa para mantener una serie en movimiento, “The Mandalorian” podría haber sido más exacto en estas 10 cosas para tener un producto redondo y sin fisuras con respecto a su narrativa.

10 COSAS QUE NO TIENEN MUCHO SENTIDO EN “THE MANDALORIAN”

1. La ineficiencia del Imperio

Giancarlo Esposito interpreta a Moff Gideon, una amenaza inminente para Din Djarin y Grogu en “The Madalorian” (Foto: Disney Plus)

La serie tiene lugar varios años después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, y el Imperio está disperso, dividido y sin líderes. Con el emperador desaparecido, los gobernadores regionales como Moff Gideon han tenido que reclamar lo que puedan del Remanente Imperial, pero incluso él y sus fuerzas no resultan particularmente amenazantes, lo que plantea un problema para crear tensión para los protagonistas principales.

2. Los personajes principales superados por los icónos famosos

Luke volvió en "The Mandalorian" (Foto: Disney Plus)

“The Mandalorian” comenzó como una serie de gran presupuesto enfocada a pequeña escala, con las aventuras de dos personajes desconocidos en su núcleo. Con el tiempo, esta plantilla se volvió más complicada a medida que se introdujeron rostros famosos del resto de la galaxia, incluidos Bo-Katan, Ahsoka Tano, Boba Fett y, lo más sorprendente de todos, Luke Skywalker.

La serie ya estaba impregnada de una buena cantidad de fan service, lo suficiente como para entusiasmar a los fanáticos con especies familiares como jawas y planetas como Tatooine. Desafortunadamente, la serie dejó de ser sobre personas simples que simplemente “intentan abrirse camino en la galaxia” y se convirtió en un “cómo se conectaban con sus celebridades”.

3. Los poderes de Grogu

El encuentro con la jedi Ahsoka Tano fue muy importante, ya que le dio identidad a The Child revelando su verdadero nombre: Grogu. Y al mismo tiempo se supo del vínculo formado entre este infante y el protagonista, Din Djarin. (Imagen: Lucasfilm / Disney)

Si bien queda por ver cuánto más de Grogu y sus poderes verán los fanáticos en la temporada 3, en las dos primeras temporadas su sensibilidad a la Fuerza fue lo suficientemente fuerte como para realizar una variedad de cosas increíbles para alguien tan joven y de estatura tan pequeña. Desde detener un Mudhorn en la temporada 1 hasta forzar a los soldados de asalto en la temporada 2, parecía que las habilidades de Grogu estaban a la par con algunos Maestros Jedi.

Sin embargo, en otros puntos de la serie, como cuando estaba siendo secuestrado, Grogu ni siquiera pudo salir de la mochila de un soldado de asalto. La serie comenzó con la advertencia de que sus habilidades estaban “desenfocadas” y que parecían manifestarse con más fuerza cuando Din Djarin estaba en peligro, pero en varias situaciones peligrosas no hizo nada.

4. Los protagonistas invencibles

Al final, la historia de Din Djarin y Grogu pasa a un grado secundario (Foto: Disney+)

Din Djarin y Grogu son los personajes principales de la serie y, como tales, reciben una armadura de trama más fuerte que el Beskar. Esto no es exactamente inesperado, dado que “The Mandalorian” está destinado a ser sobre todo entretenido y, por lo tanto, no se puede esperar que sus creadores creen una escena como la muerte de Ned Stark en “Game of Thrones” o se deshagan de algunos personajes secundarios o principales.

5. Siempre en el lugar correcto en el momento justo

Mando y Grogu se salvan de cualquier situación como por arte de magia (Foto: Disney+)

Las historias de Star Wars tienen una larga tradición en la que los buenos ganan en el último minuto para salvar el día. Esta estrategia efectiva coronó todas las trilogías importantes de la saga Skywalker de nueve partes, y “The Mandalorian” no es ajeno a esta práctica, a pesar de lo inverosímil que se volvió.

6. El paso lento de algunos episodios

Algunos episodios de "The Mandalorian" ocurren muy lento (Foto: Disney Plus)

Para algunos fanáticos, el ritmo lento de “The Mandalorian” es el adecuado, dándoles suficiente tiempo para sumergirse en la extensa construcción mundial de sus creadores. Pero para muchos, esto también ha sido un problema. Un formato serializado, con todos sus cliffhangers y suspenso, permite efectivamente más apuestas emocionales, pero considerando que es Star Wars, lo que muchos quieren ver son peleas intergalácticas de alto calibre.

7. Tecnología inconsistente

La tecnología en "The Mandalorian" es inconsistente (Foto: Lucasfilm/Disney+)

Parte de la intriga de ver a Boba Fett cazar a Han Solo fue la persecución, en la que Fett combinó el ingenio con el contrabandista. Dado que Din Djarin tiene una pieza de tecnología especial que puede rastrear objetivos en toda la galaxia, se elimina toda la “caza” del caza de recompensas.

También es difícil creer que la tecnología de congelación de carbono haya avanzado tanto desde su uso en Cloud City, que la nave de Mando puede llevar una cámara en miniatura en su interior y que los terminales imperiales dispensarán información a través de escaneos faciales sin ningún tipo de cilindro de código de un oficial imperial de rango insertado.

8. Violencia contra criaturas y animales

Mando consigue su rango al matar a un Mudhorn (Foto: Disney)

Si bien está muy centrada en los humano, la franquicia de Star Wars es conocida por su gran variedad de extraterrestres, porque cuanto más extraños son los habitantes de la galaxia, más lejos se siente. Parte de su construcción mundial única también proviene de las muchas criaturas que tiene, y “The Mandalorian” no tiene escasez de ellas.

Desafortunadamente, la serie no puede dejar de infligirles violencia innecesaria, un tema lo suficientemente delicado como para que incluso CNN haga una mención de ello. Al principio de la serie, Mando obtiene su sello al matar a un Mudhorn que estaba protegiendo a sus crías, y luego explota un dragón krayt.

9. Mando no sabe nada de los Jedi

Din no sabía nada de los Jedi (Foto: Disney Plus)

Al ver a Luke Skywalker usar la Fuerza y empuñar un sable de luz, Din Djarin tiene que preguntar: “¿Eres un Jedi?”, Pero los Jedi y los Sith han estado luchando durante miles de años y sus hazañas han dado forma a la trayectoria de los eventos galácticos. Incluso si la propaganda imperial borró el conocimiento de los Jedi en otras partes de la galaxia, como un mandaloriano, él debería tener alguna idea de quiénes son. Sin embargo, desde su encuentro inicial con Grogu, su conocimiento de los Jedi y la Fuerza es extremadamente limitado.

10. Las propiedades del Beskar





¿Cómo el Armero arreglaba el Beskar? (Foto: Disney Plus)

Como les dicen a los fanáticos Din Djarin, el Armero y Moff Gideon, el Beskar es el Vibranium de la franquicia de Star Wars. Incluso más que el durasteel, que es una de las aleaciones más protectoras y útiles de la galaxia, capaz de resistir no solo los rayos bláster, sino también los sables de luz.

Esto plantea la pregunta de cómo se puede abollar, así como cómo le da forma al Armero. Para que sea lo suficientemente fuerte como para resistir el calor de un sable de luz, necesitaría ser fundido en algo parecido a un horno de arco que opera a 10,000 grados. Dadas sus propiedades, uno esperaría verlo prácticamente contenido por campos magnéticos, sin embargo, los fanáticos ven claramente al Armero usando una forja de fuego común y corriente.