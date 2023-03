Este domingo “The Last of Us” llega a su fin, pero Pedro Pascal seguirá sorprendiendo con su talento a los usuarios de Disney Plus, gracias al estreno de La temporada 3 de “The Mandalorian”. Y es que, la serie que forma parte del universo de Star Wars y se está ambientada después de los eventos ocurridos en la película Return of the Jedi (La guerra de las galaxias: Episodio VI - El regreso del Jedi) estrena un nuevo capítulo de forma semanal.

Es decir durante varias semanas, el popular streaming subirá a su plataforma los episodios que faltan de la producción. En la serie, Pedro interpreta a Din Djarin, un guerrero mandaloriano que luego se convirtió en un cazarrecompensas y ahora tiene la misión cuidar a Grogu. A continuación, te contamos la fecha de estreno del episodio tres de la serie.





¿Qué día se estrena el episodio de 3 de “The Mandalorian: temporada 3″?

La tercera temporada de “The Mandalorian” está en streaming desde el 1 de marzo, pero sus capítulos se estrenan de forma semanal. El tercer episodio de la producción estará disponible el 15 de marzo.





¿A qué hora se estrena el episodio 3 de “The Mandalorian: temporada 3″?

A continuación, te contamos la hora de estreno del capítulo 2 de “The Mandalorian: temporada 3″ de acuerdo con el país. Ahora, no te olvides poner tu alarma para que disfrutes del capítulo.

1:00 a.m. en México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

2:00 a.m. en Colombia, Perú y Ecuador.

3:00 a.m. de Venezuela, Bolivia y Puerto Rico.

4:00 a.m. en Argentina, Brasil y Chile.

8:00 a.m. en España.





¿En qué plataforma de streaming está disponible “The Mandalorian: temporada 3″?

La tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal se encuentra disponible en Disney Plus, el servicio de streaming ofrece una gran variedad de películas, series y documentales por un costo de 27.90 soles mensuales.





¿Cuántos episodios tiene “The Mandalorian: temporada 3″ y qué día se estrena cada uno?

La nueva temporada de “The Mandalorian” va a tener ocho episodios que van a mostrar más sobre el viaje de Din Djarin con Grogu. A continuación, te contamos la fecha de lanzamiento de cada uno.

Episodio 1 se estrena el 1 de marzo.

Episodio 2 se estrena el 8 de marzo.

Episodio 3 se estrena el 15 de marzo.

Episodio 4 se estrena el 22 de marzo.

Episodio 5 se estrena el 29 de marzo.

Episodio 6 se estrena el 5 de abril.

Episodio 7 se estrena el 12 de abril.

Episodio 8 se estrena el 19 de abril.





¿De qué trata “The Mandalorian: temporada 3″?

La serie trata sobre un un cazarrecompensas mandaloriano que es contratado por las fuerzas imperiales remanentes para recuperar al niño Grogu, pero prefiere huir para protegerlo. Así que inicia un viaje para lograr que Grogu se reúna con los de su clase.





Reparto de “The Mandalorian”





Pedro Pascal (El Mandaloriano /Din Djarin)

Varios titiriteros (interpretan a El Niño/ Grogu)

Carl Weathers (Greef Karga)

Werner Herzog (El Cliente)

Omid Abtahi (Dr. Pershing)

Nick Nolte (voz de Kuiil)

Taika Waititi (voz de IG-11, un droide cazarrecompensas)

Gina Carano (Carasynthia “Cara” Dune)

Amy Sedaris (Peli Motto)

Jake Cannavale (Toro Calican)

Ming-Na Wen (Fennec Shand)

Mark Boone Junior (Ranzar “Ran” Malk)

Bill Burr (Mayfeld)

Natalia Tena (Xi’an)

Clancy Brown (Burg)

Richard Ayoade (voz de Q9-0)

Ismael Cruz Córdova (Qin)

Giancarlo Esposito (Moff Gideon)

Emily Swallow (La Armera)





Tráiler de “The Mandalorian: temporada 3″









