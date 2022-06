“The Umbrella Academy”, la serie de Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada en la plataforma, presentó a un nuevo personaje: Viktor Hargreeves, interpretado por Elliot Page, que en las dos temporadas anteriores fue Vanya Hargreeves, una de los siete hermanos adoptivos. Meses antes del estreno, el actor ya había anunciado a su personaje, que reflejaría su realidad como persona transgénero, dejando atrás su antiguo papel en la historia.

Anticipando el estreno de la serie, Elliot Page habló sobre su personaje Viktor, y explicó cómo el showrunner Steve Blackman estaba ansioso por trabajar con él para incorporar su propia transición en el viaje de su personaje en la nueva temporada.

“Cuando hablamos por primera vez, parecía muy emocionado por incorporar [mi transición] al programa y luego el increíble escritor, periodista y autor Thomas Page McBee, a quien conocí haciendo una miniserie llamada ‘Tales of the City’, escribió un libro extraordinario. llamado ‘Amateur’, que recomiendo a todo el mundo que lea. Fue el primer hombre trans en boxear en el Madison Square Garden y su libro, y su trabajo en general, trataba sobre la masculinidad y lo que significa y la exploración de eso. Así que Thomas se unió y ayudó, y me siento orgulloso y emocionado de que la gente lo vea”, señaló el actor.

Elliot Page es Viktor Hargreeves en la tercera temporada de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN VIKTOR EN “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Inicialmente se creía que era el único miembro de The Umbrella Academy sin habilidades; sin embargo, Viktor Hargreeves se reveló como el más poderoso y peligroso de todos. No obstante, la serie no dejó en claro cuáles son sus verdaderos poderes o cómo funcionaban exactamente.

Hacia el final de la temporada 1 de “The Umbrella Academy” que, debido a que los poderes de Viktor están vinculados a su estado emocional, Reginald Hargreeves no pudo controlar su fuerza sobrenatural y decidió mantenerlo fuertemente medicado y hacer que Allison “rumorara sobre él” para que creyera que era normal.

La verdad permaneció oculta hasta que el superfanático de Umbrella Academy, Harold Jenkins (John Magaro), descubrió lo que había sucedido y se encargó de desbloquear los recuerdos y el poder de Viktor. En la temporada 2, él demuestra mucho mejor control de sus poderes, lo que probablemente se deba a su estado emocional estabilizado.

El actor Elliot Page interpreta a Viktor Hargreeves en la tercera temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LOS PODERES DE VICTOR?

Los poderes de Viktor le permiten manipular las ondas sonoras a su antojo, convirtiéndolas en energía que luego puede usar de muchas maneras, desde la telequinesis hasta el vuelo.

Puede convertir las ondas de sonido en energía destructiva de color blanco brillante y puede crear barreras protectoras lo suficientemente fuertes como para detener las balas.

Tiene un súper oído y puede manipular el clima y la materia en general, como se ve cuando su ropa y sus ojos cambian de color.

En los cómics de “The Umbrella Academy”, Viktor canaliza su poder a través de su instrumento (incluso llegando a adoptar el nombre White Violin, al que hace referencia su atuendo en el final de la temporada 1), su personaje en la serie de Netflix puede usar cualquier sonido.

¿CÓMO “THE UMBRELLA ACADEMY” TOCÓ LA TRANSICIÓN DE ELLIOT PAGE?

Viktor es exclusivo de la adaptación televisiva de “The Umbrella Academy”. El personaje que retrata Elliot Page se llama Vanya en los cómics, y tiene los mismos nombres y pronombres en las temporadas 1 y 2 de la serie de Netflix. Sin embargo, al igual que el resto de sus hermanos, el Número 7 ha sido modificado para la pantalla chica. En los cómics, Vanya se identifica con su género de nacimiento asignado. Vanya es cisgénero y no cuestiona su identidad o transición de género.

En tanto, el número 7 de la serie, es trans. Se identifica como hombre a partir de la temporada 3. Este es un detalle exclusivo de la ficción que refleja la transición de Elliot Page que hizo en 2020.

“The Umbrella Academy” decidió tomar la mejor ruta para Page, su personaje en pantalla y el programa en sí: Vanya se convertiría canónicamente en Viktor. Los arcos del personaje siempre se han centrado en descubrir su identidad, ya sea como el único hermano sin poderes en la temporada 1 o despertando sin recuerdos en 1963 durante la temporada 2. Aunque la transición de la temporada 3 de Viktor fue una decisión narrativa inicialmente impulsada por el actor, tiene mucho sentido y está temáticamente en consonancia con la serie y su versión de Numero 7.