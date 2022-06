¡Toma nota! En el mes de junio, Netflix ha sorprendido a sus usuarios con el estreno de grandes producciones, como son el caso de Stranger Things y Peaky Blinders. Sin embargo, otra de las series más aclamadas por el público del servicio de streaming es The Umbrella Academy, que acaba de lanzar su tercera temporada. El popular títulos regresó por lo alto luego de dos años de espera y se espera que alcance cifras alucinantes en la popular plataforma.

Como bien sabemos, la industria audiovisual fue afectada en el último tiempo, a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19). En esta ocasión, los cómics homónimos escritos por Gerard Way no fueron la excepción. No obstante, en el 2021 pudieron retomar las grabaciones, los cuales finalizaron en septiembre del mismo año, donde se presentaron las primeras novedades de la tercera entrega.

Asimismo, en la serie podremos ver reconocidos rostros de Hollywood, como Elliot Page, Kate Walsh, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, entre otros. Sin duda, una de las producciones más esperadas por los fanáticos del títulos, que ya pueden disfrutar de esta nueva temporada en Netflix.

¿Cómo y dónde ver la Temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’ en México?

Los fanáticos de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá en México ya pueden los nuevos episodios desde las 2:00 a.m. (hora local). Cabe resaltar que esta serie es exclusiva de Netflix, por lo que es la única opción para poder disfrutar de los nuevos capítulos.

Curiosidades de la Temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’

Obra de Gerard Way

Si te consideras un fanático de ‘The Umbrella Academy’, probablemente ya sabías que el autor del cómic es el vocalista Gerard Way, de My Chemical Romance. No obstante, uno de los datos curiosos de este cantante es que es egresado de la Facultad de Arte y fue editor de DC Comics, una de sus mayores inspiraciones para crear la popular serie de Netflix.

Se pensaba hacer una película

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Gerard Way comentó que Universal tenía planificado convertir el cómic en una película. Sin embargo, la idea nunca pudo llegar a concretarse y la historia se llevó a una serie en la popular plataforma de Netflix.

Aidan Gallagher no pudo filmar cuando se usaban armas

El actor Camero Britton, quien interpreta a Hazel, señaló que Aidan (Five) al tener 15 años no se le permitió trabajar con armas en el set, a causa de una ley de trabajo infantil. Por ello, la mayoría de las escenas de combate de Five se filmaron con un doble de acción.

¿Quiénes regresan para esta tercera temporada?

Para esta tercera entrega regresarán con sus respectivos personajes: Elliot Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Justin H. Min, Tom Hopper, Colm Feore y Ritu Arya. Además, al reparto principal se unirán los integrantes de la Sparrow Academy, el cual está conformado por Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Jake Epstein (Alphonso), Genesis Rodriguez (Sloane) y Cazzie David (Jayme).