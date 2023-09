CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la primera parte de la quinta temporada de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en español), Mel (Alexandra Breckenridge) decide renunciar a su trabajo como enfermera, algo que molesta mucho s Doc y Hope. Cameron propone marcharse, pero el pueblo necesita un médico debido al problema de visión del doctor Vernon Mullins.

Mientras Mel se enfoca en cuidar de su embarazo, Jack no sabe cómo lidiar con la revelación de Charmaine. Aunque asegura que no le afectó enterarse de que los gemelos no son suyos, está devastado. Además, acepta como socia en su negocio de glamping a Melissa, la hermana de Nick que pretende lavar el dinero de las drogas.

En tanto, Brady sigue buscando pruebas en contra de Melissa, pero no puede contarle a Brie que lo hace para protegerla y que trabaja con Mike como informante. Tras el rescate de Paige y el arresto de Vince, Preacher termina con su novia para darse otra oportunidad con la mujer que ama, pero ella decide marcharse de “Virgin River”.

Martin Henderson como Jack Sheridan en la temporada 5 de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 PARTE 1 DE “VIRGIN RIVER”?

Cuando Jeb muere debido a sobredosis de fentanilo y Brie descubre su relación con Brady, lo confronta y descubre toda la verdad. Esto provoca una brecha entre la pareja que crece con la presencia de Mike, quien apoya a la abogada en la corte luego de testificar contra su exnovio.

Jack finalmente busca a Charmaine, quien se disculpa por mentir y perjudicar su relación con Mel. Aunque a Jack le cuesta perdonarla, medita mejor las cosas, se da cuenta de que también la engañó de alguna manera y se disculpa.

Por otro lado, Lizzie decide continuar su relación con Denny, a pesar de su enfermedad, además, resuelve quedarse en “Virgin River” y no ir a la universidad. Debido a su lesión cerebral, Hope es destituida como alcaldesa y Nick toma su lugar, lo que molesta a la esposa de Doc.

No obstante, después de que un incendio forestal amenaza la ciudad y Hope hace hasta lo imposible por salvar a todos, Nike se regresa el cargo. La tragedia también une a los pobladores, incluso Mel regresa a la clínica para ayudar a Cameron y Doc, y Brady recupera la confianza de Preacher.

Además, Jack permite que los que perdieron sus hogares a causa del incendio se queden en sus remolques, sin imaginar que Melissa los utiliza para su negocio ilegal. Una noche sigue a Brady y descubre la terrible verdad. El exnovio de Brie le cuenta del plan para atrapar a Melissa, pero antes de que pueda encontrar más pruebas es secuestrado por esa mujer.

Jack informa a Mike y juntos evitan que Brady sea asesinado. En el proceso Mike recibe un disparo, pero sobrevive. Tras el arresto de Melissa, la policía acordona el terreno donde Jack pretendía empezar su negocio para continuar con la investigación, Brie se queda al lado de Mike y Brady empieza a salir con alguien más.

Hope recupera su puesto como alcaldesa al final de la parte 1 de la temporada 5 de "Virgin River" (Foto: Netflix)

Mel y Jack pierden a su bebé

En la primera parte de la temporada 5 de “Un lugar para soñar”, Mel sufre un aborto espontáneo, lo que la deja desvastada y sin queren volver a intentar tener hijos. Jack trata de consolarla y convencerla de que existen otras opciones para convertirse en padres, pero la enfermera se niega a escucharlo.

Sin embargo, después del duelo, comprende que puede convertirse en madre de otra manera y resuelve sus problemas con Jack, a quién convence de comprar las tierras de Tara y Ava para construir su hogar. Por otro lado, recibe una llamada de su hermana, quien le habla sobre viejas cartas de amor de su madre que podría revelar la identidad de su padre, quien por cierto vive en Virgin River.

Debido a que su visión se sigue deteriorando, Doc se inscribe en un arriesgado ensayo clínico y cuenta con el apoyo de Hope. Cameron empieza una relación con Muriel, la mujer que Doc contrató para ayudar a administrar la clínica.

Cuando Denny se cuestiona si hizo lo correcto al dejar su sueño de viajar por el mundo antes de morir y obligar a Lizzie a renunciar a su planes por quedarse con él, su novia le revela que podría estar embarazada. En tanto, Preacher se preocupa por el cuerpo que encontraron en el bosque. ¿Se trata de Wes?