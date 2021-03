En el final de “WandaVision”, los gemelos de la Bruja Escarlata desaparecen; sin embargo, Billy y Tomy podrían seguir vivos en Marvel Cinematic Universe (MCU). Pero, ¿cómo sería eso posible? Para empezar, en la serie de Disney Plus los vimos crecer y adquirir sus habilidades, dejando la posibilidad abierta de que se conviertan en “The Young Avengers” conocidos como Wiccan y Speed; pese, incluso, a que falsa realidad en la que vivían no les dejase oportunidad de desarrollarse en el universo.

De hecho, el final de “WandaVision” confirmó que esto no es posible. Después de luchar contra Agatha Harkness, Wanda deshabilitó la poderosa barrera que rodeaba a Westview que crearon sus habilidades de Magia del Caos (Chaos Magic), siendo este el último sacrificio para la Bruja Escarlata, pues significaba despedirse de toda su familia. Ella y Vision llevaron a Billy y Tommy a la cama por última vez antes de que la falsa realidad desapareciera, y Wanda tuvo que despedirse de Vision una vez más.

Este final podría haber cerrado la puerta a que Billy y Tommy fueran parte de la MCU, especialmente porque sus almas no estaban vinculadas a Mephisto como lo estaban en los cómics al principio. Pero, después de todo, los gemelos podrían estar vivos. Con el MCU claramente avanzando hacia “The Young Avengers” en la Fase 4, no se trata de si los gemelos de la Bruja Escarlata volverán, sino de cómo y cuándo sucederá. “WandaVision” deja la puerta abierta para que Marvel Studios dirija la historia en varias direcciones diferentes.

Los fanáticos actualmente tienen que esperar y ver qué camino se elige para llevar a Billy y Tommy de regreso al MCU. Pero la respuesta a cómo regresan podría venir en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, con algunas de las sugerencias de villanos populares para la película potencialmente vinculadas a su estado actual.

LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “WANDAVISION” COMO PIEZA CLAVE

La escena post-créditos de la serie mostró a Wanda viviendo en una cabaña remota y estudiando sus habilidades mágicas. Mientras está en su forma astral leyendo Darkhold, escucha las voces de Billy y Tommy pidiéndole que los ayude. Sus llamadas de ayuda podrían ser que la Bruja Escarlata recordara los mismos gritos que escuchó cuando Agatha los capturó al final del episodio 8.

Esto podría indicar que la vengadora simplemente está recordando algunos de sus últimos momentos con los gemelos, pero también podrían estar vivos. Además, sus ojos brillan más después de escuchar sus voces y luego “WandaVision” termina, y dejó a todos preguntándose el paradero de los gemelos.

Dado que Wanda creó sus vidas antes en el Hex, es posible que sus crecientes habilidades mágicas se usen para dar vida a Billy y Tommy de verdad. Ella apenas está comenzando a comprender el poder que conlleva ser la Bruja Escarlata, pero ya ha deformado la realidad en el pasado. Después de todos los eventos podría estar buscando la forma de crear vida en el mundo real para recuperar a sus hijos. Incluso podría descubrir una forma de hacerlo con la ayuda del Doctor Strange.

También existe la posibilidad de que la falta de comprensión de Wanda sobre el maleficio no borrara a Billy y Tommy del universo por completo. Por lo que podrían haber sido transportados a otra dimensión sin que la Bruja Escarlata lo supiera. La exploración de otras dimensiones o universos podría ser lo que la empuje a buscar al Hechicero Supremo.

LA DIMENSIÓN DE LOS SUEÑOS PODRÍA TRAER DE VUELTA A LOS GEMELOS

Una ubicación de Marvel Comics donde los gemelos de La Bruja Escarlata podrían estar ubicados después de “WandaVision” es Dream Dimension. La dimensión del sueño es una de las muchas dimensiones alternativas en los cómics que está bajo el control de Nightmare. Es un lugar donde los sueños de la humanidad se manifiestan y cobran vida propia. Billy y Tommy no son las versiones tradicionales de los sueños, pero eran esencialmente un producto de la imaginación de Wanda que solo existía dentro de un mundo falso. Si se entera de la existencia de la dimensión del sueño y de lo que es capaz de hacer, este podría ser un lugar donde Wanda puede devolverlos a la vida. Los magos y hechiceros normalmente pueden viajar a la Dream Dimension con sus formas astrales, y la vengadora ya domina esta habilidad a la perfección.

Esta explicación de cómo Billy y Tommy pueden regresar tiene aún más sentido considerando la aparición de Nightmare en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. La Bruja Ecarlata regresa para un papel importante en la secuela y los eventos de “WandaVision” configuran en qué espacio estará durante la película. La decisión de Marvel de que los últimos momentos del programa se centren en que ella escuche a Billy y Tommy probablemente no sea un accidente. Con la película explorando la locura del multiverso (algo que podría haber causado Wanda), la historia de Wanda en “Doctor Strange 2″ podría verla en una misión para acceder a la dimensión del sueño para poder recrear a Billy y Tommy. Por supuesto, esta es la razón potencial por la que Nightmare u otro villano permitirían que Wanda escuchara los gritos de los gemelos, pues podrían necesitar su ayuda para llevar a cabo un plan maestro.

¿LOS GEMELOS PODRÍAN USARSE CONTRA WANDA?

Por más frecuentes que sean los rumores de que Nightmare será el villano de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una sugerencia más reciente nacida de “WandaVision” es Chthon. El poderoso ser es un dios anciano y el primer mago negro de la Tierra en los cómics. La razón por la que Chthon está ahora cerca de la cima de las predicciones de la mayoría de los fanáticos sobre el villano de “Doctor Strange 2” es el resultado del Darkhold. El hechicero malvado escribió el libro en los cómics y lo llenó de una colección de hechizos. Hizo esto para ganar más poder mientras otros magos usaban sus hechizos. Chthon esperaba poder abrir una puerta a su dimensión una vez que se hubiera acumulado suficiente energía, también tiene una fuerte conexión con Wanda, pues le dio algo de su esencia cuando nació para que algún día pudiera poseer su cuerpo y usar sus increíbles poderes.

No ha habido señales directas de que el Viejo Dios demoníaco tenga una conexión con Wanda en la MCU, pero la serie de Disney Plus configuró lo suficiente para que se establezca un enlace futuro. Como mínimo, la influencia deeste sobre la Bruja Escarlata podría crecer a medida que continúe estudiando Darkhold y use su Magia del Caos. Esta podría ser la razón por la que Chthon se burló de Wanda con el sonido de las voces de sus hijos.

Si obtiene más poder y hechizos del Darkhold, el control de Chthon sobre ella y la Tierra puede seguir creciendo. Incluso puede ofrecerle la oportunidad de recuperar a los gemelos a cambio del poder que le dará el acceso al MCU. Dado que Wanda ya sacrificó a sus hijos una vez antes para salvar a otros, no está claro si este plan sería exitoso para el dios anciano, pero eso no significa que aún no se intente.

¿MEPHISTO ROBÓ LAS ALMAS DE LOS GEMELOS?

También es posible que Mephisto todavía pueda tener un papel que desempeñar en la historia de MCU de la Bruja Escarlata, incluso después de no aparecer en “WandaVision”. Cuando Wanda crea a los gemelos originalmente en los cómics, sin saberlo, lo hizo usando fragmentos del alma de Mephisto para darles vida. Tal conexión no se estableció en la serie de Disney Plus, por tanto tampoco se sabe si Billy y Tommy siquiera tenían alma. Pero, el MCU aún podría vincularlos con el villano para saber su paradero. Similar a los planes que Nightmare o Chthon podrían inventar, Mephistopheles podría haber visto la desaparición de Westview como una oportunidad para tomar sus almas y usarlas para sus propios planes.

Al haber tomado sus almas, le daría a Marvel Studios la oportunidad de estar aún más cerca del material original, aunque eso no es totalmente necesario en esta etapa. En realidad, Mephisto incluso podría haber robado sus almas como parte de un esquema multiverso más grande que involucra varias amenazas sobrenaturales poderosas que se unen para recuperar la Tierra. Es decir, podría ser un peón en un plan más grande orquestado por Chthon, Dormammu u otro villano importante. Habrá algo de claridad sobre esto una vez que Marvel revele quién es realmente el villano de la segunda película del Doctor Strange.