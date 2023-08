“Wonder Woman 3” parece ser una realidad en el universo DC de James Gunn y Peter Safran. Por lo menos, eso es lo que sugiere Gal Gadot, quien volvería a darle vida a la famosa Diana Prince (Mujer Maravilla) en un largometraje en solitario. Pero, ¿será una secuela o un reboot? En esta nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que esta noticia sorprendió a muchos fanáticos de la franquicia, quienes creían que una nueva cinta de la superheroína era una idea descartada luego de que Patty Jenkins escribiera un revelador texto en Twitter (red social conocida ahora como X).

Como sabemos, la cineasta fue la encargada de dirigir “Wonder Woman” (2017) y “Wonder Woman 1984″ (2020). Así, aquel 13 de diciembre del 2023, ella negó las acusaciones que indicaban que había abandonado la producción de “Wonder Woman 3″.

Además, aprovechó para desearle lo mejor al personaje, en lo que varias personas interpretaron como su gran despedida de DC.

“No quiero que lo que ha sido un hermoso viaje con WW termine en una nota negativa. Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que logró hacer estas dos últimas películas de ‘Wonder Woman’ (...) Le deseo al personaje todo el amor que merece para el futuro, pues pasé mucho tiempo con ella, y ojalá le vaya bien con o sin mí”, señaló.

En ese momento, se especulaba que el estudio aún quería mantener a Gal Gadot en futuros proyectos y esto se habría confirmado con las llamativas declaraciones de la propia estrella.

¿QUÉ DIJO GAL GADOT SOBRE LA PELÍCULA “WONDER WOMAN 3″?

En declaraciones publicadas el 2 de agosto del 2023 para ComicBook, la actriz confirmó que “Wonder Woman 3″ se llevará a cabo como un trabajo conjunto entre ella, James Gunn y Peter Safran.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es alguien tan cercano y querido para mí... Por lo que he oído de James y de Peter, vamos a desarrollar ‘Wonder Woman 3′ juntos”, puntualizó.

Evidentemente, esto emocionó a los seguidores de la franquicia, teniendo en cuenta que se creía que la mayoría de los actores que protagonizaron “Justice League” habían sido descartados de los planes de DC.

Cabe resaltar que la última vez que se vio a Gal Gadot como la superheroína antes este anuncio fue en un cameo en la cinta “Shazam! Fury of the Gods” (2023) de David F. Sandberg.

¿”WONDER WOMAN 3″ SERÁ UN REBOOT?

Al parecer, Gunn y Safran están buscando que este proyecto encaje de la mejor manera con el reinicio del universo DC. En ese sentido, el rumor de que la cinta sería un reboot está tomando fuerza en redes sociales.

De acuerdo con el insider @CanWeGetSomeToast, antes de la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), se planeaba que “Wonder Woman 3″ se rodaría con un guion de Patty Jenkins.

No obstante, James Gunn habría descartado por completo aquel libreto, al considerar que no encajaba con el lugar que le quería dar al personaje en el DCU. Esto habría logrado que Jenkins ya no estuviera involucrada en el film.

“James Gunn, Peter Safran y Gal Gadot desarrollarán una nueva versión de ‘Wonder Woman 3′, desde cero (al fin y al cabo no será realmente ‘Wonder Woman 3′, sino un reboot protagonizado por la misma actriz). Algunas cosas que vimos en sus anteriores películas seguirán igual, otras cambiarán”, señaló el comunicador.

Hasta el momento, no hay ninguna información oficial por parte del estudio. Sin embargo, tiene sentido que una producción como esta sea parte de los planes de Gunn.