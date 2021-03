Basada en las novelas de Julia Quinn, “Bridgerton” es una serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, que narra la historia de los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton y su búsqueda del amor y la felicidad en la alta sociedad londinense.

La primera temporada se enfoca en la relación entre Daphne y Simon, una pareja que finge estar enamorada para atraer pretendientes hacia la joven y alejar a las mujeres del duque, quien no quiere casarse ni tener hijos por una promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte. Sin embargo, los sentimientos afloran y los mejores amigos terminan amándose perdidamente.

El gran trabajo que realizaron los protagonistas fue muy bien recibido por los usuarios de Netflix y esta buena onda que existía también se vivió fuera de escenas. Phoebe Dynevor ha revelado que existía un buen ambiente de trabajo y tanto fue que esto la llevó a vivir uno de los momentos más vergonzosos de su vida.

¿QUÉ PASÓ CON PHOEBE DYNEVOR?

Phoebe Dynevor reveló que algunas escenas que filmó con Page no se veía tan sexys detrás de escena. En entrevista con The Netflix Afterparty , la actriz reveló que vivió un momento muy hilarante mientras grababan los capítulos de la primera temporada.

" Estábamos filmando un sábado de día, y yo no tenía mucha ropa. Era verano, así que Regé y yo estábamos en bata y chanclas, filmando en este hermoso palacio. En ese lugar hacen giras los fines de semana, así que ahí m encontraba y en eso, unos turistas se toparon conmigo y yo tenía mi peluca, y me veía como la chica de The Ring. Así que me asusté y me fui corriendo a esconderme a un baño con mi bata y mi cabello suelto y con un aspecto blanco pálido. Le di a una familia de turistas el susto de su vida, creo que pensaron que vieron un fantasma “.

Phoebe Dynevor no tuvo reparo en contar este hilarante momento. Es divertido saber que filmar las escenas de amor de Simon y Daphne tuvo un tono ligero detrás de escena. Con suerte, todo el elenco de Bridgerton tendrá la oportunidad de revelar más historias divertidas detrás de escena antes, durante y después de que comiencen a filmar la temporada 2, que se centrará en el hermano de Daphne, Anthony.