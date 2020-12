“Selena: La serie” de Netflix revive los momentos más importantes en la carrera de Selena Quintanilla, la Reina del Tex Mex. Su legado ha traspasado las barreras del tiempo y su música aún resuena 25 años después de su trágica muerte. Hablar de Selena también es mencionar a Los Dinos, agrupación que también integraron sus hermanos Suzette y A.B Quintanilla, y por supuesto, su padre, Abraham Quintanilla Jr, quien descubrió el talento musical de Selena.

El comienzo de Selena como cantante fue a la edad de nueve años, cuando su padre vio en ella talento para el canto. Es así que formó una banda con sus hermanos, con Selena como la vocalista, A.B Quintanilla en el bajo y Suzette Quintanilla en la batería. La banda se llamó “Selena y Los Dinos”.

Sin duda el apoyo de su amoroso y, a menudo, exigente padre, Abraham Quintanilla, ha sido fundamental en la vida de Selena. Él fue su guía y mentor en su camino al éxito, a los 23 años la estrella del ‘Bidi Bidi Bom Bom’ gozaba de fama internacional y tenía todo un camino por delante, lamentablemente fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y directora de las boutiques de la cantante.

Desde entonces todo cambió. Abraham Quintanilla se enfrentó al profundo dolor de perder a su adorada hija, Selena, quien se convirtió en un ícono de la música latina con el paso del tiempo. Pero, ¿qué pasó con él y qué está haciendo ahora el padre de Selena? Aquí te lo contamos.

Para empezar, Abraham Quintanilla sigue casado con la madre de Selena, Marcella, con quien tiene 57 años de matrimonio. Es productor discográfico, tiene 81 años y sigue produciendo nueva música bajo su sello de música latina, Q Productions, que inició en 1993, e incluso solía producir parte de la música de Selena.

Abraham Quintanilla también está a cargo de “The Selena Foundation”, organización benéfica que él y su familia comenzaron después de la muerte de Selena y que se encargan de recaudar dinero para ayudar a niños en crisis, según señala Cosmopolitan.

Quintanilla se desempeñó como productor ejecutivo en “Selena: The Series”, revisando y dando su visto bueno en el desarrollo y producción del programa. También fue productor de la película de Selena de 1997. Sin embargo, Quintanilla está siendo demandado por violar un contrato de exclusividad con Moctesuma Esparza, hombre encargado de la película de 1997.

Este no es el único problema legal que enfrenta el padre de Selena, pues también está enfrentado con el esposo de la Reina del Tex Mex, el guitarrista Chris Perez, quién es acusado de “explotación no autorizada” de la imagen de Selena. Esto luego de que el exesposo de la cantante anunció que está trabajando en un acuerdo para crear un programa de televisión basado en sus memorias, To Selena, with Love. Situación que no le gustó al padre de Selena y lo demandó. La batalla legal aún continúa y está programado el inicio de un juicio en febrero del próximo año.