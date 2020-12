Una escena de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” tuvo mucho más sentido luego del estreno en “Fast Five” en 2011. La película, dirigida por Justin Lin, sirvió inicialmente como la tercera película de la famosa ‘The Fast Saga’, pero se colocó retroactivamente después en la línea de tiempo a medida que continuaba la franquicia. Esta cinta presentó un nuevo equipo, incluido Han Seoul-Oh, interpretado por Sung Kang.

Han apareció por primera vez en la franquicia de “Fast & Furious” en el 2006. Desde entonces, hemos visto sus excelentes habilidades frente al volante, participar en misiones mundiales que se centraban en acabar con empresarios corruptos, señores del crimen y mercenarios peligrosos. Rápidamente, el personaje de Sung Kang se convirtió en uno de los más queridos de la saga. De hecho, su muerte en “Tokyo Drift” dejó destrozados a los fans; aunque “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″) marcará su regreso a la historia.

“Tokyo Drift” se centró principalmente en Sean Boswell, un estudiante de secundaria enviado a vivir con su padre en Tokio. Mientras estaba allí, él se vio envuelto en el mundo de las carreras ilegales donde conoció a Han. Después de encontrarse con Takashi, el actual ‘rey del drift’, Sean decidió que quería aprender a derrapar. Fue entonces que Han, quien resultó ser un socio comercial de Takashi y su tío, le enseñó todos los trucos necesarios. Finalmente ambos se hicieron amigos.

Es cierto que Han estuvo robando de las operaciones de la Yakuza durante un periodo de tiempo, pero ya era rico antes de “Tokyo Drift” (Foto: Universal Pictures)

UN POCO DE CONTEXTO…

Al comienzo de la película, cuando comenzó el enfrentamiento entre Sean y Takashi, básicamente por Neela, el joven estadounidense y el ‘rey del drift’ se desafiaron en una carrera callejera. Como era evidente Sean no sabía mucho al respecto, por lo que Han decidió enseñarle. Este último, el ofreció su Nissan Silvia 2001 para que lo usara en la competencia.

La respuesta de Boswell ante la oferta de Seoul-Oh fue de sorpresa. Por ello, más tarde, preguntó por qué Han le daría su costoso auto a un tipo sin experiencia, sabiendo que podía quedar destruido. A lo que él respondió: “¿Por qué no?... Tengo dinero”. Esta frase no fue entendida en su momento; sobre todo, porque en la película se insinuó que Han era millonario a costa de robarle el dinero al tío de Takashi y a la Yakuza, pero no fue así. En realidad, esto fue explicado años después en “Fast Five”.

En Tokio Race, Han Lue muere en lo que parecía ser un simple accidente de coche (Foto: Universal Pictures)

CÓMO “FAST FIVE” AGREGÓ UN CONTEXTO AL PASADO DE HAN

Es cierto que Han estuvo robando de las operaciones de la Yakuza durante un periodo de tiempo, pero ya era rico antes de “Tokyo Drift”. Tras su muerte al final de la película, se reveló que era un viejo amigo de Dominic Toretto. Su historia se mostró por primera vez en “Fast & Furious” cuando Han ayudó a Dom a robar camiones cisterna. También fue uno de los protagonistas de “Fast Five”, una película que debutó cinco años después de “Tokyo Drift”, pero que en términos de cronología tuvo lugar antes. Y es que Han Seoul-Oh voló hasta Brasil para unirse al equipo de Toretto para robar $ 100 millones de un empresario corrupto de ese país. Al término de la misión, cada uno obtuvo $ 10 millones de dólares. Han y Gisele Yashar tomaron sus ganancias y viajaron en auto por Europa.

Ambos regresaron para enfrentarse a Owen Shaw en “Fast and Furious 6”, donde Gisele muere en un enfrentamiento, que llevó a Han a regresar a Tokio, donde abrió su nuevo garaje, vinculando los eventos de “Tokyo Drift”. La escena post-créditos de la secta película reveló una mejor visión de su muerte a manos del hermano de Owen, Deckard Shaw, que fue pie para un nuevo conflicto en “Furious 7”.

A pesar de la serie de eventos, Han ha estado vivo todo este tiempo y hará su regreso en “F9”, que se lanzará en abril de 2021. Sean y algunos otros personajes de “Tokyo Drift” también harán su regreso ya que la próxima película completará algunos espacios en blanco que rodean la supuesta muerte del personaje.