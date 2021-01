La saga de “Rápidos y furiosos” se acerca a su final. Mayo es el mes elegido para estrenar su tan esperada “F9″, película que iniciará el cierre de la historia principal. Y por llegar a sus últimos capítulos, la franquicia debe tomar algunas decisiones importantes. ¿Será el fin de “Fast and Furious”? ¿O acaso habrá más películas derivadas? Ya hemos visto una (“Hobbs & Shaw”) así que talvez vengan algunas sorpresas.

Después de su spin-off, la franquicia ya no se limita a las películas principales, lo que abre todo un mundo de posibilidades. Y las buenas spin-off son una de las cosas que los fanáticos quieren antes del final de la serie. A lo largo de todos estos años, “Rápidos y furiosos” ha demostrado que tiene una gran lista de personajes interesantes que pueden ser explotados, incluso después del final de la historia original. De hecho, Screen Rant realizó una lista con algunos que deberían ser tomados en cuenta. Aquí los 10 personajes la famosa ‘Fast Saga’ que merecen su propia historia.

DIEZ PERSONAJES DE “FAST AND FURIOUS” QUE MERECEN SU PROPIO SPIN-OFF

10. Carter Verone

Puede que Carter Verone no haya sido el villano más inteligente de la saga, pero sí uno con más características. El actor Cole Hauser fue más un enemigo al estilo de Bond que cualquier otra cosa.

No habría nada mejor que una película tipo Scarface en el mundo de “Fast and Furious”. El antagonista incluso prometió que se vengaría al final de “2 Fast 2 Furious”, pero eso aún no ha sucedido.

Cole Hauser interpretó a Carter Verone en "Rápidos y furiosos 2" (Foto: Universal Pictures)

9. Leon Y Jesse

En la historia nunca quedó claro lo que sucedió con Jesse después de que Johnny Tran y su equipo le dispararan, aunque se insinúa que murió. Sin embargo, lo que “Rápidos y furiosos” ha dejado claro desde un comienzo es que si no hay cuerpo no hay muerte. De hecho, ya hemos visto regresar de la muerte en algunas de sus películas.

Leon y Jesse eran dos personajes de la película original que se centraban principalmente en los autos, pero también tenían un vínculo que, por lo general, los llevaba a burlarse de Brian O’Conner (Paul Walker). No hay rencor entre ellos, y un ‘bromance’ genuino desarrollado mientras hablan sobre los supercargadores sería un deleite para los fanáticos.

8. Leo y Santos

Leo y Santos no fueron respetados en la serie. Primero aparecieron en “Fast & Furious”, y luego fueron reclutados para el equipo de atracos de Dom y Brian en “Fast 5”, lo último que los fanáticos vieron fue cuando apostaron todos sus millones a la ruleta y luego perdieron.

Tuvieron un cameo extremadamente breve en “Fate of the Furious”, pero además de eso, nada. Se merecen totalmente su propia película, a pesar de que son básicamente una versión inferior de Tej y Roman, sería entretenido.

Don Omar y Tego Calderon aparecieron en “Fast & Furious” y luego fueron reclutados para el equipo de atracos de Dom y Brian en “Fast 5” (Foto: Universal Pictures)

7. Suki, Julius, Slap Jack Y Jimmy

“2 Fast 2 Furious” vio una variedad de personajes divertidos, desde la forma en que se visten hasta la forma en que diseñan sus autos. La película fue más divertida que cualquier otra cosa, pero eso no es necesariamente algo malo.

Una película derivada completa con ese tipo de tono y llena de personajes divertidos que pueden ser identificados por sus autos demasiado personalizados sería genial. Y sería refrescante ver una película de la franquicia donde no hay muchas vidas en juego con el fin del mundo que se avecina.

6. Roman y Tej

Tej y Roman tienen mucha química y como agrupar a dos personajes para formar una película parece ser el camino a seguir en la saga, no hay dos personajes más adecuados al formato que estos.

Entre los dos, sería una comedia casi absoluta.

Una película de Roman y Tej sería una comedia casi absoluta (Foto: Universal Pictures)

5. Sean (Y Twinkie)

Con Sean convirtiéndose en el rey del drift al final de “Tokyo Drift”, es una de las historias que nunca se resolvieron, y es una historia que los fanáticos quieren que continúe.

El compañero de Sean, Twinkie, y su ‘Toyota Hulk’, también podrían aparecer. No solo eso, sino que el regreso de todo el equipo de la película sería un espectáculo increíble, pues todos (menos Han) han sido excluidos de toda la historia.

4. Mia, Letty, Neela

“Fast & Furious” ya tiene un conjunto interesante y único de personajes femeninos con muchas habilidades, listos para una película solo de mujeres.

Mia, Letty e incluso Neela de “Tokyo Drift” podrían tener una aventura propia, especialmente teniendo en cuenta que en su mayoría han sido utilizadas muy pocos.

Mia, Letty e incluso Neela de “Tokyo Drift” podrían tener una aventura propia (Foto: Universal Pictures)

3. Los Shaws

Sí, Deckard Shaw ya tuvo un spin-off y, aunque fue irregular en el mejor de los casos, mostró potencial y demostró que el personaje funciona mejor fuera de la historia principal.

El villano de “Fast & Furious 6” no era otro que el hermano de Shaw, interpretado por Luke Evans, y un spin-off de ellos trabajando juntos o en desacuerdo haría otra sólida película de persecución.

2. Mr. Nobody

Mr. Don Nadie es un misterio y su trasfondo sigue siendo ominoso, pero una cosa es segura, ha tenido una carrera larga e histórica de derrotar a los señores del crimen clandestino con sus increíbles artilugios.

Y además de ser uno de los personajes que los fanáticos quieren recuperar, el personaje es interpretado por Kurt Russell, y si hay alguno de estos actores que puede llevar su propia película derivada, ese es él.

1. Roman

Los fanáticos recibieron mucha historia de fondo de Roman en “2 Fast 2 Furious”, lo que instantáneamente lo convirtió en un personaje interesante, y sería fascinante ver cómo terminó en arresto domiciliario y corriendo en el derbi de demolición.

¿Cómo fue su tiempo en prisión? ¿Cómo fue su educación con Brian? Todas estas serían las narrativas más interesantes de cualquier spin-off, y Tyrese Gibson se ha ganado totalmente su propia película en este momento.