Nueva temporada de “Shingeki no Kyojin” es igual a un nuevo opening, por esos los fans esperaban con ansias la cuarta temporada del anime. Aunque quedaron encantados con el primer episodio de la entrega no sucedió lo mismo con la secuencia de apertura, que generó opiniones encontradas.

El nuevo opening se titula “My War” y es interpretado por el grupo de J-Rock Shinsei Kamattechan, una famosa banda de rock japonesa formada en 2007. Este tema musical se centra en la guerra épica que mostrará la última temporada de “Attack on Titan”

El video que acompaña la canción es en blanco y negro, pero lo único que tiene color son las explosiones. El opening termina con una toma de los legendarios Titanes con Eren Jaeger a la cabeza.

¿POR QUÉ EL OPENING DE “ATTACK ON TITAN 4” DIVIDIÓ A LOS FANS?

Aunque la animación, que ahora está a cargo de MAPPA en lugar de WIT Studio, fue aceptada por los aficionados de “Shingeki no Kyojin”, sin embargo, la canción dividió a los fanáticos. Mientras algunos estaban contentos y afirman que no podían sacar la melodía de sus cabezas, otros afirmaron que es la peor que ha tenido la serie.

“El nuevo opening de Shingeki no Kyojin...no es que no me guste, pero no suena a Shingeki”, “el opening no me gusto ni letra ni las imagenes”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

Algunos fans también señalan que lo mejor era que la banda japonesa Linked Horizon continuara a cargo de los opening de “Attack on Titan”. Este grupo acompañó a la serie de Hajime Isayama desde su estreno en 2013.

Linked Horizon debutó con ‘Guren no Yumiya’, tema que se convirtió en un éxito, a este tema le siguieron sencillos como ‘Jiyuu no Tsubasa’ para la segunda parte de la primera temporada, ‘Shinzo wo Sasageyo’ para la segunda entrega, ‘Akatsuki no Chinkonka’ para la primera mitad de la tercera temporada y finalmente, ‘Shoukei a Shinkabane no Michi’.