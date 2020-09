Among Us se ha convertido en el nuevo juego de moda. Varios generadores de contenido han empezado a jugar a este videojuego y eso siempre se traduce en un aumento de popularidad y que mucha gente se dedique a probarlo y para ver sus sensaciones con el título.

Among Us es un videojuego multijugador en línea desarrollado por InnerSloth y lanzado el 15 de junio de 2018. El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles, la mayoría son compañeros de tripulación y algunos son impostores.

El objetivo de los tripulantes es identificar a los impostores y expulsarlos de la nave mientras se mantienen las funciones de la misma, y el objetivo de los impostores es matar a todos los tripulantes o sabotear la nave sin ser identificados. El juego se puede jugar con un chat de voz o un chat de texto.

Aquí te dejamos siete datos interesante del popular juego Among Us:

1. “Among Us” no es su nombre original

“Space Mafia” es el nombre original que se tenía pensado para el videojuego y con el cual se registró, pero los desarrolladores cambiaron de parecer y le pusieron: “Among Us” (en español: “Entre Nosotros”), creyendo que sería más atractivo para sus jugadores.

2. Solo 3 personas para crearlo

Normalmente se piensa que para crear un videojuego se necesita de un equipo numeroso de desarrolladores para trabajar en ello. En el caso de Among Us fue un tanto diferente, detrás del proyecto sólo estuvieron involucradas tres personas: Forest W., Marcus Bromander y Amy Liu.

3. Ha superado a Avengers Time to Assemble

Innersloth es el estudio creador de Among Us y quien ocupa los primeros lugares de ventas en la plataforma de Steam, superando títulos de grandes franquicias como Marvel’s Avengers: Time to Assemble, videojuego de Crystal Dynamics basado en las franquicias de superhéroes de Marvel.

Among Us es un videojuego desarrollado por solo tres personas. (Foto: Innersloth)

4. Se espera que salga Among Us 2

Innersloth confirmó a través de sus cuentas en las redes sociales que están trabajando en Among Us 2. Y aunque no se han revelado mayores detalles, se cree que tardará algunos meses en ser lanzado a través de las tiendas online. Aún así quieren aprovechar la popularidad del momento.

5. Tardó 12 meses en desarrollarse

Al igual de impresionante que sólo tres personas desarrollaran Among Us, también es asombroso conocer que sólo tardaron 12 meses en terminarlo. Tenían pocos recursos, pero el diseño del juego es tan sencillo, que no necesitaron de más tiempo.

6. ¿Es una copia de Fall Guys: Ultimate Knockout?

Fall Guys: Ultimate Knockout y Among Us son un tanto parecidos, sobre todo en el diseño de sus personajes, por lo que se cree que podría ser una copia. Sin embargo, Fall Guys fue anunciado en junio de 2019 y lanzado el 4 de agosto de 2020 para Windows y PlayStation 4.

7. Disponible desde 2018

Si bien Among Us alcanzó la fama hace apenas unas semanas, lo cierto es que este juego lleva disponible en tiendas online desde el 15 de junio del 2018. Hoy en día son millones de jugadores simultaneos.

Cómo descargar Among Us

Si quieres tener el juego en tu computadora de manera legal y sin que nunca se paralice el videojuego, entonces tienes dos opciones:

La primera se trata de descargar Among Us desde la plataforma de Steam, a la que puedes acceder desde este enlace . Cuando te loguees, simplemente busca el videojuego y pulsa en el botón de Añadir al carro y realiza la compra del juego. Su precio variará dependiendo del lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú es de 11.50 soles.

desde la plataforma de Steam, a la que puedes acceder . Cuando te loguees, simplemente busca el videojuego y pulsa en el botón de Añadir al carro y realiza la compra del juego. Su precio variará dependiendo del lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú es de 11.50 soles. La otra alternativa es descargarlo desde su página oficial a través de este enlace , y una vez estés dentro pulsa en el botón Download Now. Lo único malo es que cuesta alrededor de 5 dólares, lo que podría salir más caro que bajarlo desde Steam.

Cabe precisar que existen otras versiones de Among Us que indican que puedes obtenerla gratis y full; sin embargo, son solo versiones piratas o crakeadas en donde el juego solo cumple ciertas tareas y no te deja avanzar.

VIDEO RECOMENDADO

Among Us: el videojuego que amenaza con quitarle la corona a Fall Guys

Among Us: El videojuego que amenaza con quitarle la corona a Fall Guys

MÁS SOBRE AMONG US...