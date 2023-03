Los teléfono modernos cuentan con una gran cantidad de funciones que los usuarios ni siquiera utilizan porque no sabían que existían, un claro ejemplo son los modos, pero en el sistema operativo Android desarrollaron uno que viene siendo de mucha utilidad, incluso ayudará a mejorar tu salud, sobre todo si eres de las personas que padece de insomnio, nos referimos al “modo hora de dormir”, ¿Te gustaría saber qué sucede cuando lo activas y cómo utilizarlo? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

¿Qué pasa cuando enciendes el “modo hora de dormir”? primero, ahorrarás hasta treinta minutos adicionales de batería, ya que seguramente has pasado por una situación en donde te vas descansar y dejas tu celular cargado al 100%, pero grande es la sorpresa cuando te despiertas y verificas que se encuentra al 85% o valores inferiores, algo demasiado frustrante si piensas salir de casa. Esto ocurre porque el equipo todavía continúa ejecutando procesos en segundo plano, la única manera de evitarlo es activando el referido modo.

Es importante aclarar que este modo cambiará la pantalla de tu smartphone a escala de grises con el fin de ahorrar una gran cantidad de batería, además, silenciará las llamadas, notificaciones y cualquier otro sonido o ringtone para que no te molesten en la madrugada o entre las horas de sueño que has configurado. Otro dato importante a resaltar es que “hora de dormir” no afectará a las alarmas que previamente has program

¿Cómo activar y utilizar el modo hora de dormir en tu celular Android?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona el apartado que dice “Bienestar digital y controles parentales”, el nombre de las opciones puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y acceder al “Modo hora de dormir”.

Te aparecerá el botón “Activar ahora” y el interruptor denominado “Activar según programa”.

El primero tendrá los ajustes predeterminados del “Modo hora de dormir”, en cambio, encendiendo el segundo vas configurar los días de la semana y rango de hora para que automáticamente se active y apague el modo.

¿Qué debes hacer si la linterna de tu teléfono no funciona?

Verifica que tu dispositivo móvil tenga un porcentaje de batería superior al 20%, pues en muchas ocasiones la linterna no se enciende porque te encuentras en 15% o valores inferiores, aquí sacas conclusiones equivocadas y piensas que ya se dañó.

Incluso algunas marcas o modelos de celulares te indican lo siguiente: “ no es posible encender la linterna por el bajo porcentaje de batería. Cárgalo ”.

”. No utilices el teléfono durante muchas horas, ya que esto provoca el sobrecalentamiento del equipo. Ciertos ejemplares fueron desarrollados para no encender la linterna cuando alcanzan altos grados de temperatura, en estos casos espera a que se enfríe.

Evita descargar aplicaciones externas o APKS que encienden la linterna sacudiendo el móvil, ya que alteran el normal funcionamiento de la linterna nativa de Android. Si lo has hecho te recomendamos desinstalarlas para que funcione nuevamente.

Por último, la funda o algún elemento puede impedir que la luz de la linterna no salga por completo o incluso se vea de otro color.

¿Cómo actuar si te encuentras un celular Android?