Es probable que en alguna ocasión te encuentres a la espera de una llamada internacional muy importante, como por ejemplo: la de un reclutador de trabajadores, quien te dijo que se comunicaría contigo para la firma virtual de un contrato, sin embargo, por algún motivo no contestaste el celular Android y observaste una o varias llamadas perdidas, ¿Te gustaría saber desde qué lugar la realizaron para que tengas una idea de qué persona se quiso comunicar contigo? es posible averiguar esta información con la ayuda de tu teléfono.

Debido a la protección de datos personales de los usuarios, es necesario aclarar que no sabrás la ubicación exacta de la llamada, tampoco el nombre del propietario, simplemente el país de origen de la llamada que has recibido. Recuerda que en la mayoría de casos un número de muchos dígitos no pertenece al país en donde resides.

Cómo saber desde dónde te está llamando un número desconocido

Primero, ingresa al navegador web de tu preferencia puede ser Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc.

Ahora, busca la página “ Tellows ”, un sitio web que te dirá desde qué país te está llamando un número desconocido.

”, un sitio web que te dirá desde qué país te está llamando un número desconocido. El siguiente paso es introducir ese número en el recuadro que te aparece, dale en buscar.

La plataforma te mostrará varios datos, por razones de privacidad no te aparecerá el nombre del propietario.

Ubícate en la sección denominada “Detalles sobre este número”.

Finalmente, en el apartado “Prefijo” te dirán si se trata de un celular o teléfono fijo y desde qué país te está llamando.

Conoce todas las funciones de los botones digitales de Android

El orden de los botones de tu dispositivo fueron establecidos por Android y las respectivas marcas de celulares, se colocaron de la siguiente manera: “Multitareas”, “Home” y “Atrás”, es posible cambiar su ubicación, más adelante te diremos cómo hacerlo.