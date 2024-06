El tiempo avanza y cada actualización de Android (para 2024, tendremos Android 15) significa que más dispositivos no podrán hacer la descarga debido a su antiguedad. Los fabricantes de teléfonos ofrecen garantía de actualización por algunos años, casi siempre entre dos y tres dependiendo de la gama del dispositivo. ¿Pero qué hay de los Pixel, los teléfonos que son fabricados por el mismo Google?

La serie Pixel se caracteriza por ofrece siete años de actualizaciones, mucho más de lo que encontramos en la competencia y no es para menos porque Google es el principal responsable del desarrollo de Android 15. Esto hace que los usuarios sean los primeros en acceder a la versión estable del sistema operativo mientras el resto tendrá que esperar a la actualización de cada fabricante. Hay quienes tendrán, incluso, que esperar hasta el próximo año.

Probablemente no sepas si tu Pixel antiguo podrá hacer la instalación del sistema operativo o piensas comprar un Pixel de generaciones pasadas con la garantía vigente de próximas actualizaciones. Para salirte de dudas, compartimos la lista de celulares que no podrán hacer la instalación del SO.

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Modelos anteriores

El Pixel 5 salió al mercado en 2020, así que todos los dispositivos de la serie por debajo de esa fecha no podrán acceder a las novedades de Android 15.

De cara al futuro, los modelos de la serie Pixel 7 (lanzado en 2022) son los últimos dispositivos de Google que tienen la política de tres años de actualizaciones de Android. Recién con el Pixel 8 (lanzado en 2023) los usuarios podrán disfrutar de siete años de actualizaciones. Si es que tienes un Pixel 6 ó 7, deberías ir pensando en actualizar tu equipo si es que deseas probar las últimas innovaciones de la gran G.

Android 15 estaría disponible en el mes de octubre del presente año cuando Google haga el lanzamiento de la serie Pixel 9.

Cómo actualizar Android 15 en Pixel

Faltan varios meses para que puedas tener Android 15 en tu dispositivo Pixel. Te aconsejamos programar las actualizaciones de software de forma automática, por lo que no es necesario que realices ninguna acción manual como descargar el fichero y cosas parecidas. Sigue estos pasos para verificar si la descarga automática está activada en tu smartphone.

Abre la aplicación Configuración en tu teléfono.

en tu teléfono. Clic en Sistema .

. Selecciona Actualización del sistema .

. Cuando sea el momento, Android 15 debería aparecer en la lista de actualizaciones disponibles.

De ser así, sigue las órdenes de la pantalla para descargar e instalar.

Nuestro consejo es asegurarte de que el teléfono tenga conexión estable a Internet. Puedes usar las redes WiFi para no gastar los datos de tu plan telefónico. También revisa la batería para que el proceso no se vea interrumpido. Hay el riesgo de que los archivos se corrompan en caso de corte y eso puede afectar el rendimiento de tu celular.

