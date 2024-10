Motorola ha dado un paso más en la integración de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la experiencia de sus usuarios, destacando sus avances en el evento Lenovo Tech World ‘24. Con la presentación de moto ai, la compañía busca transformar las tareas cotidianas en experiencias más simples y personalizadas, impulsadas por tecnología de IA de última generación. La evolución de moto ai se centra en tres áreas principales: asistir, capturar y crear, proporcionando asistencia en tiempo real, simplificando la captura de momentos importantes y fomentando la creatividad a través de herramientas intuitivas.

Interacciones más humanas con moto ai y Large Action Models

Moto ai incorpora Large Action Models (LAM), una tecnología avanzada que permite a los dispositivos entender el entorno, aprender del comportamiento del usuario y responder a comandos en lenguaje natural. De esta forma, el asistente puede ejecutar acciones cotidianas con naturalidad. Por ejemplo, un usuario puede simplemente decir “pídeme un latte frío”, y moto ai localizará la cafetería más cercana, realizará el pedido y notificará cuando esté listo para recogerlo. Esto también funciona para servicios como Uber, donde moto ai coordina el viaje y proporciona detalles del conductor y el automóvil. A medida que LAM aprende los hábitos de los usuarios, la experiencia se vuelve más personalizada y automatizada, abriendo la posibilidad de realizar tareas como ajustar la alarma, pedir el café matutino o seleccionar música sin esfuerzo.

Nuevas funciones personalizadas y colaboración en tiempo real

Motorola también anunció funciones avanzadas de moto ai diseñadas para optimizar la vida diaria de sus usuarios, actualmente disponibles en una versión beta. Entre estas se encuentra Catch me up, una función que organiza y resume las notificaciones importantes para que el usuario no pierda detalles entre la avalancha de mensajes. Otra herramienta, Pay attention, permite a los usuarios capturar y transcribir detalles de conversaciones o instrucciones en tiempo real para consultarlos más adelante. Además, el comando Remember this almacena información visual e instantánea, permitiendo que el dispositivo capture momentos importantes o detalles en pantalla y los resuma para su fácil acceso. Estos recuerdos quedan guardados de manera segura en el dispositivo y pueden ser recuperados mediante una búsqueda simple, garantizando privacidad y comodidad.

Expansión de Smart Connect y colaboración con Meta

Motorola ha impulsado también su plataforma Smart Connect, que integra IA para conectar de manera intuitiva dispositivos de Motorola y Lenovo en un solo ecosistema. Con Intelligent Awareness, los usuarios pueden manejar sus dispositivos mediante comandos de voz, conectando todo desde smartphones hasta dispositivos IoT. La tecnología híbrida de IA permite que incluso los dispositivos tradicionales se beneficien de funciones inteligentes. Además, la colaboración de Motorola con Meta ha dado lugar a la integración de Smart Connect con los auriculares Quest, lo que permite a los usuarios acceder a aplicaciones y mensajes sin tener que quitarse el dispositivo. En un futuro cercano, la plataforma Smart Connect estará disponible en la tienda Meta Horizon Store.

Innovación en IA con un enfoque en el usuario

Motorola continúa invirtiendo en la expansión de funciones de moto ai y en la creación de experiencias que faciliten la vida de sus usuarios, haciendo uso de la IA no solo para realizar tareas prácticas, sino también para incentivar la creatividad y simplificar procesos tediosos. Esta tecnología sigue evolucionando para ofrecer interacciones cada vez más fluidas, humanas e intuitivas, transformando la relación del usuario con su smartphone.

En conclusión, Motorola ha presentado una gama innovadora de herramientas de IA en Lenovo Tech World ‘24 que demuestran su compromiso con la mejora continua de la experiencia del usuario. Moto ai y Smart Connect no solo simplifican la vida diaria, sino que también muestran el potencial de la tecnología para integrar dispositivos y tareas de una forma más natural y efectiva, dando a los usuarios una visión del futuro impulsada por IA.

