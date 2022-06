¿Qué es Android Auto? básicamente es un aplicativo desarrollado con inteligencia artificial que te permite controlar con la voz ciertas funciones básicas de tu smartphone o la pantalla del vehículo, por ejemplo: le puedes solicitar que conteste una llamada, cambie de música, que inicie la navegación para que te guíe a un determinado lugar, etc., todo esto sin la necesidad de manipular un dispositivo, el objetivo es que no te distraigas mientras tienes las manos en el volante.

Como se recuerda, Google ha retirado definitivamente Android Auto de los teléfonos móviles, quiere decir que no podrás utilizar el aplicativo desde tu celular. Esta decisión ha afectado a millones de conductores en todo el mundo, ya que este grupo de usuarios utilizaba la referida plataforma desde su smartphone porque su vehículo no tenía pantalla o simplemente la misma no era compatible.

El portal tecnológico “Andro4All”, ha elaborado una lista de todos los coches compatibles con Android Auto, así en caso quieras comprar un vehículo vas a considerar o tener en cuenta esta importante información. Es necesario destacar que la tecnología avanza a cada instante, por ello, es probable que más de un nuevo modelo no se haya mencionado.

LA LISTA DE LOS COCHES COMPATIBLES CON ANDROID AUTO 2022

Coches Toyota con Android Auto

4Runner 2020

AYGO desde 2018

Sequoia 2020

Tacoma 2020

Tundra 2020

Yaris (Solo en Europa) desde 2019

Coches Hyundai con Android Auto

Hyundai Avante desde 2017

Hyundai Azera desde 2015

Hyundai Creta desde 2016

Hyundai Elantra desde 2017

Hyundai Elantra GT desde 2016

Hyundai Grand i10 desde 2016

Hyundai Grandeur desde 2015

Hyundai i10 desde 2016

Hyundai i20 desde 2016

Hyundai i30 desde 2016

Hyundai i40 desde 2016

Hyundai IONIQ Eléctrico desde 2016

Hyundai IONIQ Híbrido desde 2016

Hyundai IONIQ Híbrido enchufable desde 2016

Hyundai KONA desde 2017

Hyundai Maxcruz desde 2017

Hyundai Palisade desde 2018

Hyundai Santa Fe desde 2017

Hyundai Santa Fe Sport desde 2017

Hyundai Sonata desde 2015

Hyundai Sonata Híbrido desde 2016

Hyundai Sonata Híbrido enchufable desde 2016

Hyundai Tucson desde 2016

Hyundai Veloster desde 2017

Coches Nissan con Android Auto

Altima desde 2018

Kicks desde 2018

LEAF desde 2018

Maxima desde 2018

Murano desde 2018

NV200 desde 2020

Rogue desde 2018

Rogue Sport desde 2019

Sentra desde 2019

TITAN desde 2019

TITAN XD desde 2019

Note desde 2019

Versa Sedan 2019

Coches Suzuki con Android Auto

Hustler desde 2016

Ignis desde 2016

Lapin desde 2016

Solio desde 2016

Solio Bandit desde 2016

Spacia desde 2016

Spacia Custom desde 2016

Spacia Custom Z desde 2016

Swift desde 2016

WagonR desde 2016

WagonR Stingray desde 2016

Coches VolksWagen con Android Auto

Ameo desde 2017

Arteon desde 2017

Atlas desde 2018

Beetle desde 2016

Beetle Cabrio desde 2016

CC desde 2016

CrossFox desde 2017

e-Golf desde 2016

Fox desde 2017

Gol desde 2017

Golf desde 2016

Golf Cabrio desde 2016

Golf GTD desde 2016

Golf GTE desde 2016

Golf GTI desde 2016

Golf Sportsvan desde 2016

Golf Variant desde 2016

Jetta desde 2016

NMS-Passat desde 2016

Passat desde 2016

Passat Alltrack desde 2016

Passat Variant desde 2016

Passat GTE desde 2016

Polo desde 2016

Polo GTI desde 2016

Sagitar desde 2016

Saveiro desde 2017

Scirocco desde 2016

Sharan desde 2016

Suran desde 2016

T-Cross desde 2019

T-Roc desde 2018

Teramont desde 2018

Tiguan desde 2016

Tiguan Allspace desde 2018

Touareg desde 2018

Touran desde 2016

Virtus desde 2018

Voyage desde 2017

Amarok desde 2016

Caddy desde 2016

California desde 2016

Caravelle desde 2016

Crafter desde 2017

Crafter Kastenwagen desde 2016

Crafter Pritsche desde 2016

Multivan desde 2016

Transporter desde 2016

Coches Volvo con Android Auto

XC90 desde 2017

S90 desde 2017

V90 desde 2017

V60 Cross Country desde 2019

V90 Cross Country desde 2017

XC60 desde 2018

S60 desde 2019

V60 desde 2019

XC40 desde 2018

Coches Abarth con Android Auto

Abarth 595 desde 2017

Abarth 695 desde 2017

Coches Acura con Android Auto

Acura MDX desde 2018

Acura NSX desde 2017

Acura TLX desde 2018

Coches Alfa Romeo con Android Auto

Alfa Romeo Giulia desde 2017

Alfa Romeo Giulietta desde 2017

Alfa Romeo MiTo desde 2017

Alfa Romeo Stelvio desde 2017

Coches Aston Martin con Android Auto

Aston Martin Rapide desde 2018

Aston Martin Vanquish desde 2018

Aston Martin Vantage desde 2018

Coches Audi con Android Auto

Audi A1 desde 2019

Audi A1 desde 2019

Audi A3 desde 2017

Audi A4 desde 2017

Audi A5 desde 2017

Audi A6 desde 2017

Audi A7 desde 2017

Audi A8 desde 2018

Audi Q3 desde 2019

Audi Q2 desde 2017

Audi Q3 desde 2019

Audi Q8 desde 2019

Audi Q5 desde 2018

Audi Q7 desde 2016

Audi A1 Sportback 2019

Coches Bentley con Android Auto

Disponible próximamente

Coches BMW con Android Auto

BMW serie 3 con Live Cockpit Professional 2019

BMW serie 82019

BMW X5 2019

BMW X7 2019

BMW Z4 2019

BMW X3 con Live Cockpit Professional 2020

BMW X4 con Live Cockpit Professional 2020

BMW X6 2020

BMW serie 5 2020

BMW serie 7 2020

Coches Borgward con Android Auto

BX7 2018

BX5

Coches Buick con Android Auto

Encore desde 2017

Envision desde 2017

LaCrosse desde 2016

Regal desde 2016

Coches Cadillac con Android Auto

ATS desde 2016

ATS desde Coupé 2016

ATS desde Sedán 2016

ATS desde V-Coupé 2016

ATS desde V-Sedán 2016

ATS-V desde 2016

CT6 desde 2016

CT6 desde Plug-In 2017

CT6 desde Sedan 2016

CTS desde 2016

CTS desde Sedán 2016

CTS desde V-Sedán 2016

CTS-V desde 2016

ELR desde 2016

Escalade desde 2016

Escalade desde ESV 2016

XT5 desde 2017

XTS desde 2016

Coches Chevrolet con Android Auto

Chevrolet Aveo desde 2017

Chevrolet Bolt desde EV 2017

Chevrolet Camaro desde 2016

Chevrolet Camaro Convertible desde 2016

Chevrolet Colorado desde 2016

Chevrolet Colorado/S10 desde 2017

Chevrolet Corvette desde 2016

Chevrolet Corvette Convertible desde 2016

Chevrolet Cruze desde 2016

Chevrolet Cruze Hatchback desde 2017

Chevrolet Equinox desde 2018

Chevrolet Impala desde 2016

Chevrolet Malibu desde 2016

Chevrolet Onix desde 2017

Chevrolet Prisma desde 2017

Chevrolet Silverado desde 2016

Chevrolet Silverado HD desde 2016

Chevrolet Sonic desde 2017

Chevrolet Spark desde 2016

Chevrolet Suburban desde 2016

Chevrolet Tahoe desde 2016

Chevrolet Trailblazer desde 2017

Chevrolet Traverse desde 2018

Chevrolet Trax desde 2017

Chevrolet Volt desde 2016

Coches Chrysler con Android Auto

300 desde 2017

Pacifica desde 2018

Coches Citroën con Android Auto

Citroën Berlingo desde 2018

Citroën C-Elysée desde 2017

Citroën C3 desde 2017

Citroën C3 Aircross desde 2017

Citroën C4 desde 2017

Citroën C4 Cactus desde 2018

Citroën C4 Picasso desde 2017

Citroën Grand C4 Picasso desde 2017

Citroën C4 SpaceTourer desde 2018

Citroën Grand C4 SpaceTourer desde 2018

Citroën SpaceTourer desde 2017

Citroën C5 Aircross desde 2019

Citroën Jumpy desde 2017

Coches Dacia con Android Auto

Disponible próximamente

Coches Dodge con Android Auto

Challenger desde 2017

Charger desde 2017

Durango desde 2018

Coches DS con Android Auto

DS3 desde 2018

DS3 CROSSBACK desde 2019

DS4 desde 2017

DS4 CROSSBACK desde 2017

DS5 desde 2017

DS7 CROSSBACK desde 2018

Coches Ferrari con Android Auto

Ferrari GTC4Lusso

Ferrari GTC4Lusso T

Ferrari Portofino

Coches Fiat con Android Auto

Fiat 500 desde 2017

Fiat 500L desde 2017

Fiat 500X desde 2017

Fiat Argo desde 2017

Fiat Tipo desde 2017

Coches Ford con Android Auto

Ford C-MAX desde 2017

Ford Ecosport desde 2017

Ford Edge desde 2017

Ford Escape desde 2017

Ford Everest desde 2017

Ford Expedition desde 2017

Ford Explorer desde 2017

Ford F-150 desde 2017

Ford Fiesta desde 2017

Ford Flex desde 2017

Ford Focus desde 2017

Ford Fusion desde 2017

Ford Galaxy desde 2017

Ford GT desde 2017

Ford KA+ desde 2017

Ford Kuga desde 2017

Ford Mondeo desde 2017

Ford Mustang desde 2017

Ford Ranger desde 2017

Ford S-MAX desde 2017

Ford Super Duty desde 2017

Ford Taurus desde 2017

Ford Tourneo Connect desde 2017

Ford Tourneo Courier desde 2017

Ford Tourneo Custom desde 2017

Ford Transit desde 2017

Ford Transit Connect desde 2017

Ford Transit Courier desde 2017

Ford Transit Custom desde 2017

Coches Genesis con Android Auto

G70 desde 2017

G80 desde 2016

G90 desde 2018

Coches GMC con Android Auto

Acadia desde 2017

Canyon desde 2016

Sierra desde 2016

Yukon desde 2016

Yukon Denali desde 2016

Yukon XL desde 2016

Coches Holden con Android Auto

Astra desde 2017

Barina desde 2017

Captiva desde 2016

Colorado desde 2018

Commodore desde 2018

Equinox desde 2018

Spark desde 2016

Trailblazer desde 2017

Trax desde 2017

Acadia desde 2018

Coches Honda con Android Auto

Honda Accord desde 2016

Honda Civic desde 2016

Honda Clarity Fuel Cell desde 2017

Honda CR-V desde 2017

Honda Fit desde 2018

Honda Freed desde 2017

Honda Odyssey desde 2018

Honda Pilot desde 2017

Honda Ridgeline desde 2017

Coches Infiniti con Android Auto

Q50 2020

Q60 2020

QX50 2020

QX80 2020

Coches Iveco con Android Auto

Daily desde 2019

Coches Jaguar con Android Auto

Jaguar XJ desde 2019

Jaguar XF desde 2019

Jaguar XE desde 2019

Jaguar F-PACE desde 2019

Jaguar F-TYPE desde 2019

Jaguar E-PACE desde 2019

Jaguar I-PACE desde 2019

Coches Jeep con Android Auto

Jeep Compass desde 2017

Jeep Grand Cherokee desde 2018

Jeep Jeep Renegade desde 2017

Jeep Wrangler desde 2018

Coches Karmacon Android Auto

Revero desde 2018

Coches Kia con Android Auto

Kia Cadenza desde 2017

Kia Carens desde 2017

Kia Carnival desde 2015

Kia Ceed desde 2017

Kia Forte desde 2017

Kia Forte Koup desde 2017

Kia Forte5 desde 2017

Kia K3 desde 2017

Kia K5 desde 2015

Kia K7 desde 2017

Kia K9 desde 2018

Kia Picanto desde 2018

Kia Niro desde 2017

Kia Optima desde 2015

Kia Optima Híbrido desde 2015

Kia Optima Híbrido Enchufable desde 2017

Kia Picanto desde 2018

Kia Pride desde 2018

Kia Rio desde 2018

Kia Rondo desde 2017

Kia Sedona desde 2015

Kia Sorento desde 2016

Kia Soul desde 2014

Kia Soul Booster desde 2019

Kia e-Soul Booster desde 2019

Kia e-Soul desde 2015

Kia Sportage desde 2017

Kia Stinger desde 2018

Kia Stonic desde 2018

Coches Koenigsegg con Android Auto

Disponible próximamente

Coches Lada con Android Auto

Disponible próximamente

Coches Lamborghini con Android Auto

Aventador desde 2018

Centenario desde 2016

Huracán desde 2019

Urus desde 2019

Coches Land Rover con Android Auto

Range Rover desde 2019

Range Rover Sport desde 2019

Range Rover Velar desde 2019-

Range Rover Evoque desde 2019

Land Rover Discovery desde 2019

Land Rover Discovery Sport desde 2019

Coches Lexus con Android Auto

ES 2020

NX 2020

RC 2020

RX 2020

UX 2020

Coches Lifan con Android Auto

Disponible próximamente

Coches Lincoln con Android Auto

Continental desde 2017

MKC desde 2017

MKX desde 2017

MKZ desde 2017

MKZ Hybrid desde2017

Navigator desde 2017

Coches Mahindra con Android Auto

XUV500 desde 2015

Marazzo desde 2018

XUV300 desde 2019

Coches Maruti Suzuki con Android Auto

Baleno desde 2015

Ciaz desde 2014

Dzire desde 2017

Ertiga desde 2016

Ignis desde 2017

S-Cross desde 2015

S-Presso 2019

Swift 2018

XL6 2019

Vitara Brezza desde 2016

Wagon R 2019

Coches Maserati con Android Auto

Ghibli desde 2017

GranCabrio desde 2018

GranTurismo desde 2018

Levante desde 2017

Quattroporte desde 2017

Coches Mazda con Android Auto

Mazda CX-3 2020

Mazda CX-30 2020

Mazda CX-5 desde 2019

Mazda CX-8 desde 2019

Mazda CX-9 desde 2019

Mazda2 2020

Mazda3 desde 2019

Mazda6 desde 2018

Mazda MX-5 desde 2019

Coches Mercedes-Benz con Android Auto

Clase A desde 2017

Clase B desde 2017

Clase C Cabrio desde 2018

Clase C Coupé desde 2018

Clase C Berlina desde 2018

Clase C Estate desde 2018

CLA Coupé desde 2017

CLA Shooting Brake desde 2017

CLS Coupé desde 2017

CLS Shooting Brake desde 2017

Clase E Cabrio desde 2017

Clase E Coupé desde 2017

Clase E Berlina desde 2017

Clase E Estate desde 2017

Clase G desde 2018

GLA desde 2017

GLC Coupé desde 2018

GLC SUV desde 2018

GLE desde 2017

GLE Coupé desde 2017

GLS desde 2017

Mercedes-Maybach desde 2018

Clase S Cabrio desde 2018

Clase S Coupé desde 2018

Clase S Berlina desde 2018

SL desde 2017

SLC desde 2017

Coches Mitshubishi con Android Auto

ASX desde 2017

Delica D:2 desde 2017

Delica D:2 Custom desde 2017

Pajero (Montero) desde 2016

Pajero (Montero) Sport desde 2016

Eclipse Cross desde 2018

i-MiEV desde 2017

Mirage desde 2017

Mirage G4 desde 2017

Outlander desde 2017

Outlander PHEV desde 2017

Triton desde 2016

Xpander desde 2019

Coches Opel con Android Auto

Adam desde 2016

Ampera-e desde 2017

Astra desde 2016

Combo desde 2018

Corsa desde 2016

Crossland X desde 2017

Grandland X desde 2018

Insignia desde 2016

Karl desde 2016

Mokka desde 2016

Vivaro desde 2019

Zafira desde 2016

Zafira Life desde 2019

Coches Peugeot con Android Auto

108 desde 2018

208 desde 2017

2008 desde 2017

301 desde 2017

308 desde 2017

308 SW desde 2017

3008 desde 2017

508 desde 2017

508 SW desde e2017

5008 desde 2017

Expert desde 2017

Partner desde 2018

Rifter desde 2018

Traveller desde 2017

Coches RAM con Android Auto

1500 desde 2018

2500 desde 2018

3500 desde 2018

Chassis Cab desde 2018

Coches Renault con Android Auto

CAPTUR desde 2017

CLIO desde 2017

CLIO Estate desde 2017

ESPACE desde 2017

Grand SCENIC desde 2017

KADJAR desde 2017

KANGOO desde 2017

KOLEOS desde 2017

MASTER desde 2017

MEGANE desde 2017

MEGANE Estate desde 2017

SCENIC desde 2017

TALISMAN desde 2017

TALISMAN Estate desde 2017

TRAFIC desde 2017

TWINGO desde 2017

ZOE desde 2017

Coches Renault Samsung Motors con Android Auto

Disponible próximamente

Coches Seat con Android Auto

Alhambra desde 2016

Arona desde 2017

Ateca desde 2016

Ibiza desde 2016

León desde 2016

Toledo desde 2016

Coches Skoda con Android Auto

Fabia desde 2016

Fabia Combi desde 2016

Kamiq desde 2019

Karoq desde 2018

Kodiaq desde 2017

Octavia desde 2016

Octavia Combi desde 2016

Rapid 2016-2019

Rapid Spaceback 2016-2019

Scala desde 2019

Superb desde 2016

Superb Combi desde 2016

Yeti desde 2016

Coches Smart con Android Auto

fortwo desde 2017

fortwo cabrio desde 2017

forfour desde 2017

Coches SsangYong con Android Auto

Rexton desde 2017

Musso Sports desde 2018

Coches Subarucon Android Auto

Ascent desde 2019

BRZ desde 2018

Forester desde 2019

Impreza desde 2017

Legacy/Liberty desde 2018

Outback desde 2018

WRX desde 2019

XV / Crosstrek desde 2018

Coches Tata con Android Auto

Harrier desde 2019

Hexa desde 2019

Nexon desde 2017

Nexon desde 2019

Tiago desde 2019

Tigor desde 2018

Altroz 2020

Coches Vauxhall con Android Auto