El sistema operativo para móviles y tabletas creado por la gigante tecnológica Google, hablamos de Android, cuenta con muchas herramientas que la mayoría de usuarios todavía no conoce, una de estas son las “Opciones de desarrollador”, las cuales tienes que habilitar previamente porque es imposible que las ubiques a simple vista; sin embargo, ¿Sabes para qué sirven o cómo se activan? desde Depor lo explicaremos a continuación.

También conocido como “Modo desarrollador”, son un conjunto de funciones ocultas que por defecto vienen desactivadas en cualquier dispositivo Android. Estas opciones te permiten realizar configuraciones más avanzadas que en los propios “Ajustes” de tu smartphone, ya que como su propio nombre lo indica, han sido elaboradas para los “desarrolladores” o personas que tiene conocimientos técnicos de Android.

Por ejemplo, con las opciones de desarrollador puedes no conservar las actividades en segundo plano, deshabilitar o acelerar las animaciones, cambiar la ubicación de tu GPS, etc. Ahora que sabes para qué sirve este modo, ¿Por qué se encuentran ocultas? es simple, como se tratan de funciones avanzadas, es importante mencionar que no debes modificar nada si no sabes lo que estás haciendo, ya que podrías afectar el normal funcionamiento de tu teléfono.

LA GUÍA PARA ACTIVAR LAS OPCIONES DE DESARROLLADOR EN TU MÓVIL ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”. El nombre de las opciones puede cambiar dependiendo de la marca o modelo de tu dispositivo.

Aquí tienes que tocar 8 veces seguidas sobre la sección “Número de compilación” hasta que te aparezca el mensaje “Se activó el modo desarrollador”.

Finalmente, retrocede hasta los “Ajustes” y al final de todos vas a ver que se habrán habilitado las opciones de desarrollador.

Si quieres desactivar estas herramientas, ingresa a la misma y apaga el interruptor que dice “Activado”.

Te saldrá un nuevo aviso, dale en “Cancelar”, automáticamente todas las opciones se pondrán de color plomo y al salir del modo ya no estarán en los “Ajustes”.

