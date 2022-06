Instalar una aplicación es muy fácil, basta con entrar a la Google Play Store de Android, buscar la app de tu preferencia y presionar en “Descargar”, todo lo demás se realiza de manera automática; sin embargo, es probable que ese aplicativo que quieres ejecutar en tu smartphone no se encuentre en la referida tienda de Google, ya sea porque tu dispositivo no es compatible o porque se trata de un programa no oficial como WhatsApp Plus por ejemplo. ¿Qué se hace en estos casos? simple, los usuarios deciden descargar APKs, ¿Qué son, para qué sirven y cómo obtenerlas? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Una APK significa “Android Application Package”, básicamente es una aplicación como las que se encuentran en la Google Play, funcionan de la misma manera, la única diferencia es la forma de instalación, pues en una APK serás tú quien instale los programas manualmente y lo mismo tendrás que hacer con cada actualización.

¿Para qué sirven? como lo dijimos anteriormente, existen aplicaciones que no son compatibles con determinadas versiones de Android, por esta razón es que no te aparecen al momento de buscarlas en la Google Play. Si te encuentras en una situación similar, lo ideal sería instalar una APK. Toma nota.

LA GUÍA PARA INSTALAR UNA APK EN MI CELULAR ANDROID

El primer paso es corroborar que el navegador de tu dispositivo móvil no tenga actualizaciones pendientes. Puede utilizar Google Chrome, Opera, Micorsoft Edge, etc.

Ahora, abre el buscador y accede al sitio web “APK Mirror”, para ingresar rápidamente haz clic aquí .

. El siguiente paso es presionar el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho, luego, escribe el nombre de la APK que quieres descargar.

Es probable que APK Mirror te muestre muchos programas oficiales y betas con diferentes nombres de versiones, por ejemplo puedes encontrar: WhatsApp Messenger 2.22.13.76 y WhatsApp Messenger 2.22.14.16 Beta.

Si deseas la beta, descarga la versión con el número más alto, haz lo mismo en caso quieras la versión estable.

Para descargar la APK pulsa la flecha que apunta hacia abajo.

Finalmente, cuando termine el proceso de descarga Android te preguntará si deseas instalar el APK, confirma la acción.

Eso sería todo, automáticamente tendrás ese programa entre tu lista de aplicaciones.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR LA CARGA RÁPIDA DE TU MÓVIL SAMSUNG