¿Estás escuchando una canción, pero no recuerdas su nombre? sin duda es un momento que causa mucha frustración. YouTube es un perfecto buscador de canciones, solo es cuestión de colocar parte de la letra para que te arroje los resultados exactos, el problema es que de repente la pista se encuentra en inglés, si no dominas el idioma no te preocupes, Android cuenta con una función capaz de identificar el nombre de cualquier canción, ¿Te gustaría aprender a utilizar esta herramienta? desde Depor lo explicaremos ahora mismo.

Gracias al widget de la barra de Google que por defecto viene anclado en la pantalla de inicio de tu teléfono inteligente, podrás buscar el nombre de cualquier canción si se está reproduciendo, también tarareando o silbando, no es necesario que sepas la letra, solo la melodía. En caso no veas la referida barra, aquí que te enseñaremos el proceso a detalle para que la habilites.

La guía para tu móvil Android te diga el nombre de una canción que estás escuchando

Primero, si la barra de Google no se encuentra por defecto en la interfaz principal de tu teléfono, haz lo siguiente: en la pantalla de inicio realiza el gesto de pellizcar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

En la parte inferior te aparecerán varias opciones, presiona sobre la que dice “Widgets”.

Ahora, se desplegará una lista con todos los widgets disponibles en tu celular.

Busca y toca sobre la aplicación denominada “Google” (no Google Chrome).

El siguiente paso es oprimir en “Sound Search” > “Añadir”, automáticamente se anclará en la pantalla de tu teléfono.

Aprieta en el ícono del micrófono de la barra y luego en “Buscar una canción”.

Finalmente, reproduce, canta o tararea una canción y el widget te mostrará los resultados.

