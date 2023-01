Android cuenta con un abanico de funciones que la mayoría de usuarios todavía no conoce, gran parte de las referidas herramientas se encuentran al interior de las “Opciones para desarrollador”, las cuales tienes que habilitar previamente porque es imposible que las ubiques a simple vista, sin embargo, ¿Te gustaría saber para qué sirven o cómo se activan? desde Depor lo explicaremos a continuación.

¿Qué es el modo desarrollador? se trata de un conjunto de funciones ocultas que vienen desactivadas de forma predeterminada, ¿Por qué? como su propio nombre lo indica, son configuraciones avanzadas y para que las puedas manipular requieres de ciertos conocimientos técnicos sobre el sistema operativo Android.

Por ejemplo, con las opciones de desarrollador es posible hacer lo siguiente: no conservar las actividades en segundo plano, deshabilitar o acelerar las animaciones, cambiar la ubicación de tu GPS, etc. Es importante mencionar que no debes modificar nada si no sabes lo que estás haciendo, ya que podrías afectar el normal funcionamiento de tu smartphone.

¿Cómo habilitar las opciones de desarrollador en tu teléfono Android?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado que dice “Acerca del teléfono” > “Información de software”. El nombre de las opciones puede variar ligeramente dependiendo de la marca o modelo de tu dispositivo.

El siguiente paso es oprimir en repetidas ocasiones sobre la opción denominada “Número de compilación”, te aparecerá el mensaje “Se activó el modo desarrollador”.

Finalmente, retrocede hasta los “Ajustes” y al final de todas las opciones te aparecerá el modo desarrollador.

¿Deseas desactivar el modo?, ingresa a las opciones de desarrollador y en la parte superior apaga el interruptor que dice “Activado”.

