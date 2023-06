En todo grupo hay un amigo que siempre me pregunta si puedo compartirle internet, como los planes móviles te ofrecen varios gigabytes no tengo ningún problema en hacerlo, no obstante, a veces me da pereza decirle la contraseña que viene de forma predeterminada en Android, no solo por lo extensa que es, sino porque contiene números, extraños símbolos y caracteres en mayúsculas y minúsculas.

No hay duda de que el proceso se convierte un poco tedioso, ¿Te gustaría cambiarla por una clave más fácil? desde Depor te enseñaremos el proceso detallado para modificarla. Antes de comenzar, es necesario aclarar que el cambio de contraseña lo puedes hacer cuantas veces quieras, no hay un límite, asimismo, se trata de una configuración totalmente segura, no compromete tu información personal y nadie se conectará o consumirá tu paquete de datos sin que tú lo sepas, ya que para hacerlo primero tienes que activar el “Mobile Hotspot”.

El Mobile Hotspot es una herramienta que convierte tu teléfono en un punto de acceso wifi, por supuesto debes contar con datos móviles, de lo contrario compartirás una señal sin internet.

Así puedes cambiar la contraseña del wifi que compartes con tus datos móviles

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de un engranaje.

, lo ubicas con el ícono de un engranaje. Ahora, ingresa al apartado que dice: “Conexiones”, recuerda que el nombre puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del equipo.

El siguiente paso es presionar presionar sobre la opción “Mobile Hotspot y Anclaje a red”.

Activa el interruptor “ Mobile Hotspot ”, te aparecerá un aviso para informarte que se desactivará el wifi y se prenderán los datos móviles, oprime en “Desactivar”.

”, te aparecerá un aviso para informarte que se desactivará el wifi y se prenderán los datos móviles, oprime en “Desactivar”. En la parte inferior observarás las secciones “Nombre de red” y “Contraseña”, debajo un botón denominado “Configurar”, tócalo.

Finalmente, modifica la contraseña, también puedes cambiar el nombre de la red (opcional).

Listo, apréndete bien la contraseña para que ya no tengas que acceder a la configuración del “Mobile Hotspot”. Es necesario resaltar que solo algunos dispositivos permiten que se conecten hasta 10 personas como máximo.

Recomendaciones para crear un patrón de seguridad difícil de adivinar