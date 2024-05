¿Tienes problemas con el buzón de voz? Ese ícono muy similar al del infinito indica que hay un mensaje de audio en tu celular y que debes escucharlo. Sin embargo, pese a que comprobaste que no has recibido nada, sigue apareciendo en el encabezado de la barra de notificaciones de tu móvil. ¿Quieres saber cómo retirarlo? Existen varios métodos para hacerlo posible, aunque debes contar con un poco de paciencia. Recuerda que esto lo puedes aplicar tanto en tu dispositivo Android o iPhone, es decir, no interesa el sistema operativo que cuentes.

Cómo eliminar el ícono del buzón de voz en tu celular Android

Lo primero será realizar una llamada a tu buzón de voz . Para ello solo presiona el ícono, y automáticamente se ejecutará una comunicación. Allí te dirá que debes presionar ciertos dígitos para oír lo que te han dejado. Sin embargo, si no hay nada, entonces continúa con el siguiente paso.

Lo primero será realizar una llamada a tu buzón de voz. Puede que haya otro mensaje. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Ahora toca retirar el chip o la NanoSIM de tu smartphone . Saca la bandeja, límpiala y vuélvela a poner en su lugar. De esa manera se habrá ido el ícono del buzón de voz de manera automática, aunque puede que funciones como que no.

Retirar la NanoSIM también es otro truco que debes emplear. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

El tercer paso es infalible. Es el más fácil de todos, pero deberás tener el apoyo de tu mamá, hermana o amigo. Simplemente, indícale que te haga una llamada normal, pero que espere hasta el final . Pídele que te deje un mensaje. Ahora simplemente vuelve a llamar al buzón de voz y podrás escuchar el audio que grabaste. En ese instante ya se habrá borrado ese ícono que tanto quería eliminar.

Por último, pídele a alguien de confianza que te deje un mensaje de voz. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

