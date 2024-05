¿Tienes un celular antiguo que nadie quiere usar en tu casa? No te preocupes. En el mundo de los dispositivos Android puedes instalar cualquier aplicación con la finalidad de poder emplearlos sin problema alguno, ya que pesan poco y no tienden a consumir demasiados recursos. Es por esa razón que hoy aprenderás a convertirlo en un Game Boy, sí, ese juego que tanto te gustaba en la infancia y que, ante las posibilidades, no te lo podían comprar. Lo mejor de todo es que te mostraré también cómo descargar los videojuegos que desees para que le saques provecho a ese dispositivo que se apaga a cada rato. Solo sigue los pasos que te indico.

Cómo jugar juegos Game Boy en tu celular Android

Lo primero será ingresar a este enlace de Google Play.

de Google Play. Se trata de un Emulador Game Boy llamado “My Boy” para que puedas ejecutar todos los juegos que desees.

Una vez que lo tengas, de seguro no encontrarás mucho, pues se te solicitará una carpeta para guardar tus partidas o cargar algún programa.

En ese instante anda a Lategames.net

Puedes ingresar al apartado de Game Boy Advance, Game Boy Color o Game Boy.

Observarás un montón de juegos. Selecciona el que deseas y anda a la parte baja.

Ahora dale en “Download”, espera los 5 segundos y empezará a bajarse ese videojuego que tanto te gusta.

Cuando lo abras, dile que siempre deseas abrir ese archivo con “My Boy” y listo.

Ya estará todo. Podrás jugar todo lo que desees y, lo mejor de todo, es que puedes guardar tus partidas. No ocupa demasiado.

ANDROID | De esta manera podrás jugar todos los títulos de Game Boy que desees. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Te muestro más trucos que hice en mi celular Android

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.