El sistema operativo Android cuenta con su propia tienda de apps a la que denominaron Google Play Store, desde aquí puedes descargar más de tres millones de aplicaciones gratuitas que sirven como una herramienta para realizar operaciones o funciones específicas, asimismo, algunas han sido diseñadas para un determinado grupo de usuarios con necesidades especiales, como las personas con discapacidades visuales o dislexia, ¿Te gustaría saber cómo activar y utilizar el nuevo modo lectura? en Depor te enseñaremos el proceso de inmediato.

Así puedes habilitar el nuevo modo lectura de Android

Primero, ingresa a Google Play Store y descarga la aplicación “Reading mode”, si deseas obtenerla rápidamente haz clic aquí.

Es necesario destacar que solo es compatible con Android 9 o versiones superiores.

Ahora, entra a la app y presiona en “Continuar” > “Configuración”.

Se abrirán las configuraciones de “Accesibilidad”, toca en el apartado “Aplicaciones instaladas” > “Reading mode”.

El siguiente paso es activar el interruptor “Atajo de Reading mode” > te preguntarán si deseas darle el control total del móvil al aplicativo, oprime en ”Permitir”.

Accede a una página web que contenga textos o conversación de Messenger, WhatsApp, Instagram, etc.

En la esquina inferior izquierda, exactamente en la barra de navegación, te aparecerá el ícono de una persona, apriétalo y escoge “Reading mode”.

Finalmente, pulsa el botón de play para que la app lea el contenido de una plataforma.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone. Ábrela y presiona sobre el apartado de “Limpiar”, lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.