La Google Play Store de Android te ofrece más de tres millones de aplicaciones que puedes obtener desde su tienda virtual, algunas son más útiles que otras, y una de estas es Qanda, la plataforma que te ayudará a resolver las tareas de diferentes materias en tan solo cinco segundos, desde preguntas simples de historia, hasta ejercicios complejos de matemáticas, ¿Quieres saber cómo funciona? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Por supuesto que debes utilizar la referida aplicación con sabiduría, no por pereza de hacer tus tareas o ahorrarte tiempo, recuerda que de nada sirve copiar y pegar si no se aprende a consciencia. Aunque desde el navegador de tu preferencia puedes obtener la solución de diferentes ejercicios, en muchas ocasiones el software no te brinda la respuesta correcta, esta es una de las principales diferencias, ya que con Qanda todas las preguntas son resueltas por personas en tiempo real.

Además, no tendrás que escribir todo el texto de la pregunta en otro idioma, ya que Qanda lo va a traducir automáticamente a tu lengua natal. En total cuenta con siete idiomas, entre ellos los siguientes: español, inglés, coreano, japonés, tailandés, vietnamita e indonesio.

LA GUÍA PARA RESOLVER TU TAREA DESDE UN SMARTPHONE ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play y descarga ”Qanda: Ayuda con tus tareas”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí . Es compatible con Android 5 o superiores.

. Es compatible con o superiores. Ahora, abre la aplicación y regístrate con tu cuenta de Facebook o Google, también escoge tu idioma en la parte superior izquierda.

El siguiente paso es seleccionar tu grado, desde el primero hasta el decimosegundo (bachillerato).

Otórgale todos los permisos necesarios a la aplicación para que pueda operar sin inconvenientes.

Luego, presiona el ícono de la cámara que se ubica en el lado inferior y tómale una foto a tu pregunta o ejercicio.

Encuadra la imagen para que Qanda la resuelva y toca el check de color naranja.

Finalmente, espera unos cinco segundos para que la app te brinde la solución exacta y te detalle todo el procedimiento, paso por paso para que lo entiendas.

