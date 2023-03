El modo avión es una característica que tienen en común todos los celulares con sistema operativo Android, ¿Qué es? para ser claros es una función que se encarga de inhabilitar todas las conexiones inalámbricas, quiere decir que no tendrás acceso a internet y tampoco a otras funciones básicas del teléfono, como por ejemplo: al GPS, datos móviles, wifi, etc. En resumen, solamente utilizarás las aplicaciones que no dependan del acceso a la red.

No requieres de la última versión de Android para realizar este truco, de hecho ni siquiera tienes que descargar aplicaciones externas de la Google Play Store o programas APKs, asimismo, funciona con cualquier operador telefónico. ¿Quieres saber si de verdad alguien apagó su celular o activaron el modo avión? es algo que desde Depor te enseñaremos a continuación.

Así puedes saber si el celular de tu pareja está apagado o con el modo avión

Primero, abre la aplicación nativa de “Llamadas” en tu celular Android .

. Ahora, márcale a tu amigo o pareja.

En caso la llamada sea derivada directamente al buzón de voz, significa que el celular está apagado.

Pero, si antes de derivarte al buzón de voz se escucha que timbra una o dos veces, entonces han activado el modo avión para desviar las llamadas.

Tienes que prestar atención a esos detalles.

Si te quedan dudas vuelve a repetir el proceso, aunque ten en cuenta que a la otra persona le aparecerán dos llamadas perdidas de tu parte.

