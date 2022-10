Hay tres diferentes tipos de actualizaciones en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, como por ejemplo: de las aplicaciones, que realizas a través de la Google Play Store; de los parches de seguridad, cuando Google detecta esos “huecos” en el referido software que podrían ser aprovechados por los ciberdelincuentes; y del propio sistema en general, cuando se lanza una nueva versión de Android. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos cómo averiguar cuándo fue la última vez que actualizaste tu teléfono inteligente.

¿Son importantes las actualizaciones? la respuesta es un rotundo sí, ¿Por qué? no solo para obtener las nuevas funciones o herramientas de la más reciente versión de Android, como lo dijimos anteriormente, también incluyen renovados parches de seguridad para que no seas víctima de un posible ciberataque, a este tipo se le conoce como actualizaciones de emergencia y generalmente las dividen de la siguiente manera: Android 12.1, Android 12.2, Android 12.3, etc., dependiendo de cuántas actualizaciones haya.

CÓMO SABER CUÁNDO ACTUALIZASTE TU CELULAR POR ÚLTIMA VEZ

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu móvil Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado “Acerca del teléfono”.

El siguiente paso es buscar y oprimir la opción denominada “Actualización de software”.

Finalmente, en la sección que dice “Última actualización” vas a ver a detalle cuándo fue la fecha y hora exacta de la última actualización que realizaste en tu smartphone.

Si deseas ver si hay actualizaciones pendientes, haz clic en “Descargar e instalar” > “Instalar ahora”.

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

