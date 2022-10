WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. En la actualidad cuenta con 12 mil millones de usuarios quienes gustan de compartir todo tipo de textos, además de fotos, videos y hasta guardar los más curiosos y divertidos stickers animados.

Mientras eso sucede, existen diversidad de aplicaciones modificadas que te ofrecen más cosas que WhatsApp normal. Una de ellas es WhatsApp Plus rojo . Esta está desarrollada por SamMods y es completamente gratuita, sin anuncios de por medio.

DESCARGAR WHATSAPP PLUS ROJO SIN PUBLICIDAD: ENLACE DEL APK

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de WhastApp normal.

Tras ello deberás eliminar la app perteneciente a Meta en tu celular.

En ese instante simplemente descarga WhatsApp Plus Rojo completamente actualizado.

Usa este enlace para descargar el APK.

para descargar el APK. Recuerda darle los permisos correspondientes a tu celular para poder instalar aplicaciones de terceros.

Una vez hecho este paso, coloca tu número de celular y código de verificación.

Ahora podrás tener WhatsApp Plus Rojo sin publicidad y completamente actualizado.

Recuerda siempre tener la última versión del APK para evitar posibles baneos.

DESCARGAR WHATSAPP ESTILO IPHONE EN ANDROID SIN PUBLICIDAD

Recuerda que para tener WhatsApp estilo iPhone en tu celular Android no debes contar con la app de Meta.

En ese aspecto, te recomendamos que antes de eliminar WhatsApp normal realices una copia de seguridad.

Ahora ingresa a este enlace y descarga el APK de WhatsApp estilo iPhone.

y descarga el APK de WhatsApp estilo iPhone. Recuerda que este APK es sin publicidad alguna.

Ahora registra tu número de celular y el código de verificación.

Luego elige el tema en como desees que WhatsApp estilo iPhone se presente: claro u oscuro.

Cuando ingreses al programa, verás que el WhatsApp que tienes cambiará de diseño.

También puedes modificar las pestaña y todo lo referente al color.

En caso no termine por gustarte, puedes regresar a WhatsApp normal cuando desees.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

