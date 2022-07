Los dispositivos móviles son propensos a infectarse de algún tipo de virus al igual que las computadoras, tabletas y portátiles, esto normalmente sucede cuando descargas aplicaciones o programas de sitios no confiables o externos a la Google Play Store. El “Modo seguro” de Android es una herramienta que te permite descubrir si es que en tu teléfono ha ingresado un determinado virus como el malware, no obstante, es probable que casualmente hayas activado la referida opción y ahora no sepas cómo salir de la misma, así que por esta razón desde Depor te enseñaremos los pasos para abandonarla de inmediato.

Antes de comenzar, te explicaremos brevemente lo que sucedería si es que tu celular Android ha sido infectado por un virus: primero, el equipo navegaría lento y tendría constantes bugs; y segundo, tus datos personales e información bancaria estarían al alcance de los delincuentes informáticos; por tal motivo es que se creó el modo seguro de Android, si lo activas tu equipo se reiniciará y será como un nuevo smartphone, ya que solo te mostrará las apps preinstaladas, de esta manera vas a saber qué app de Android está afectando el funcionamiento del móvil.

CÓMO SALIR DEL MODO SEGURO DE ANDROID

Si en el “Modo seguro” de Android todo funciona con normalidad, el problema se encuentra en una de las aplicaciones que has descargado.

todo funciona con normalidad, el problema se encuentra en una de las aplicaciones que has descargado. Para salir del “modo seguro” de Android y proceder desinstalar esas aplicaciones infectadas, pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado.

Espera a que te aparezca la opción “Reiniciar”, presiónala.

Si por alguna extraña razón no te sale “Reiniciar”, pulsa sobre el botón de encendido y apagado durante 30 segundos para forzar el reinicio.

ASÍ PUEDES TOMAR PRECAUSIONES ANTE UNA POSIBLE OLA DE CALOR CON ANDROID

Primero, descarga la app “The Weather Channel”, la puedes obtener haciendo clic aquí .

. Ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que te mantenga informado sobre los cambios de temperatura.

También es necesario que actives la ubicación o GPS del móvil.

La interfaz principal te mostrará la ciudad y provincia del país en donde te encuentras.

Asimismo, tendrás otra información como la temperatura de un día en la mañana, tarde, noche y madrugada.

Toca en la pestaña “Diario” para ver el pronóstico de la temperatura de los otros días.

Para que “The Weather Channel” te envíe notificaciones presiona el ícono de la rueda dentada que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegará una ventana con dos pestañas: “Actual” y “Administrar”, haz clic en la última y configura a Sí las siguientes opciones: