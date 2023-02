¿Para qué sirven las cookies de los navegadores? simple, para que quede un registro de aquellos sitios web que acabas de visitar, sin embargo, también funcionan como una herramienta de financiación para algunas páginas, pues con los referidos fragmentos será posible que te aparezcan anuncios publicitarios. El problema con las cookies es que se suelen utilizar para rastrear a los usuarios, por ello, en un futuro se reemplazarán por la Google Privacy Sandbox, la cual ya se encuentra disponible en su programa Beta, ¿Quieres saber de qué se trata y cómo descargarla? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

No será necesario que borres las cookies para evitar la excesiva publicidad, ya que los de Alphabet Inc. lanzaron la “Google Privacy Sandbox”, ¿Qué es? sin agregar términos complejos, es una herramienta que te permitirá personalizar los anuncios sin rastrear a los usuarios, no hay duda de que te ofrece una mayor privacidad que las cookies.

Como se recuerda, Google depende de la publicidad porque aquí está su principal fuente de ingresos, así que ante las constantes leyes europeas sobre la protección de datos de los usuarios, Google tuvo que pensar en algo para que su negocio no se desplome, de esta manera crearon “Google Privacy Sandbox”, dirigido a quienes utilizan su sistema operativo (Android), servicios (aplicaciones) y navegadores (Google o Google Chrome).

El truco para personalizar anuncios publicitarios en Android

Primero, ingresa a la “Developers” para que obtengas la Beta de Google Privacy Sandbox , para ir directamente haz clic aquí .

, para ir directamente haz clic . Ahora, haz clic en el botón verde que dice “Beta”.

Accede a tu dispositivo usando una “Cuenta de Google”.

Para verificar que tu teléfono se encuentre actualizado dirígete a la “Configuración” > presiona en el apartado que dice “Seguridad y privacidad”.

Luego, toca en “Actualizaciones” > “Actualización del sistema de Google Play”.

Aquí selecciona “Actualizar” (si es necesario).

Cuando culmine la actualización del sistema de Google Play, reinicia el dispositivo.

Finalmente, verifica si las extensiones del SDK están disponibles en tu celular.

Vista previa para personalizar los anuncios publicitarios en Privacy Sandbox. (Foto: Google)

La solución cuando una app de Android no quiere abrir enlaces