Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android, ya sean de la gama alta o media e independientemente de su marca y modelo, cuentan con la aplicación de una alarma que viene instalada de forma predeterminada, la cual sirve para que te levantes de la cama y no faltes al trabajo, universidad, colegio, etc., esa es su función principal, sin embargo, muchos usuarios han reportado que la referida alarma no suena tras haberlo programado a una determinada hora, ¿Tiene arreglo? si ya subiste el volumen del equipo al 100% y verificaste que los parlantes funcionan correctamente, se trata de un error del software y no existe una solución convencional para ello, así que desde Depor te enseñaremos a convertir tu teléfono inteligente en un despertador. Toma nota.

Gracias a una aplicación de terceros, a la cual denominaron “Despertador para mí”, podrás programar alarmas que harán sonar tus canciones favoritas, también te ofrecen un widget que le dará un toque más atractivo a la pantalla de inicio de tu celular. Además, funciona como una herramienta que te ayudará a dormir en cuestión de minutos, ya que incluye un temporizador que reproduce música relajante.

Es necesario destacar que de igual manera marca la temperatura local, porcentaje de humedad, velocidad del viento y la probabilidad de precipitaciones pluviales. Entre otras opciones tienes la configuración de vibración, repetición para que tu despertar sea más suave, creación de accesos directos, etc.

¿Cómo convertir tu smartphone Android en un despertador?

Primero descarga la aplicación “ Despertador para mí ” a través de la Google Play Store de Android , la obtienes rápidamente haciendo clic aquí .

” a través de la Google Play Store de , la obtienes rápidamente haciendo clic . Ábrela y otórgale los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

Ahora, presiona el ícono de la campana que se encuentra en el extremo inferior izquierdo, si no la ves realiza un toque en cualquier parte de la pantalla.

El siguiente paso es oprimir en el ícono de la cruz encerrada en un círculo (abajo a la derecha) para programar una alarma.

Finalmente, realiza las configuración de la misma, incluso hay una “Pre-alarma suave” para que te despiertes con mayor comodidad.

