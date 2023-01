¿Tienes un teléfono inteligente con sistema operativo Android? entonces debes saber que este te ofrece hasta tres tipos de actualizaciones: la del software, como por ejemplo: una nueva versión de Android (11, 12, 13, etc.); cuando Google detecta un fallo de seguridad; y la actualización de un aplicativo, ¿Te has preguntado qué ocurriría si no actualizas tus apps por falta de almacenamiento o porque simplemente las ignoraste? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato. Toma nota.

Es cierto, algunas actualizaciones que se publican en la Google Play Store de Android no son mejores que las actuales, por esta razón es que los desarrolladores de aplicaciones publican otra al instante para solucionar los errores, no obstante, se trata de un caso poco común, de hecho, actualizar una app trae consigo demasiados beneficios, el único problema es que con el tiempo se vuelven más pesadas consumen mayor cantidad de almacenamiento.

Esto ocurre si no actualizas tus aplicaciones de Android

Primero, no recibirás las nuevas funciones, herramientas o cambios de la interfaz de la aplicación, es lo que todo el mundo espera.

Segundo, en algún momento la app te pedirá que la actualices de todas formas porque que vienes utilizando una versión obsoleta. Tras obtener la nueva versión vas a optimizar el funcionamiento del programa.

Tercero, el aplicativo podría presentar errores en cualquier momento y cerrarse de forma repentina.

Cuarto, eres un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Las apps de Android también se actualizan para renovar sus parches de seguridad, estos impiden que los criminales informáticos accedan a la información de la misma e incluso a tus datos personales y bancarios.

Motivos para que el iPhone sea más costoso que un celular con Android

Procesador : todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones.

: todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones. Actualizaciones : Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone.

: Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone. Cámaras: finalmente, todos estarán de acuerdo en que las cámaras de los iPhonese son superiores a las de muchos modelos con Android, la diferencia es abismal. De esta manera podrás tomar mejores fotografías y grabar videos con alta resolución.

¿Cómo actuar si te encuentras un celular Android?