Si Android no te permite reproducir ningún tipo de video, pero sí puedes ver la pantalla de tu teléfono inteligente, entonces no te preocupes que no se trata de un problema relacionado con el hardware, caso contrario tendrías que llevarlo al servicio técnico de celulares. En esta oportunidad, desde Depor te brindaremos una serie de soluciones convencionales que acabarán con este problema que viene afectando a millones de usuarios.

No se sabe por qué las aplicaciones como YouTube, Facebook, WhatsApp, etc., dejan de reproducir videos de forma repentina, al parecer se trata de un error del propio software y por fortuna sí se puede solucionar sin la necesidad de ser un experto en celulares o descargando programas de dificultad avanzada.

La solución cuando tu celular Android no puede reproducir videos

En caso no se pueda reproducir ningún video que almacenas en tu teléfono Android , es probable que el archivo se encuentre dañado o corrupto.

Por otra parte, si el problema se presenta en una plataforma Streaming como Netflix, Amazon, YouTube, etc., se recomienda que reinicies el celular.

¿No funciona? entonces desinstala y vuelve a instalar esas aplicaciones.

Si el video no se visualiza desde un navegador, es probable que tengas una versión obsoleta de Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, etc., actualízalo a través de la Google Play Store.

¿Qué pasa si el problema persiste a pesar de la actualización? instala JavaScript, un programa que sirve de apoyo para los vídeos que llegan desde la nube hasta el teléfono, sin este no podrás reproducir muchos elementos en los navegadores.

Para hacerlo, accede a Google Chrome (actualizado por supuesto).

Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “Configuración”.

El siguiente paso es acceder a “Configuración del sitio” y aquí pulsa en “JavaScript”.

Activa el interruptor del mismo nombre.

Por último, reinicia la página del vídeo y vuelve a reproducir el mismo.

