Adquirir un nuevo teléfono móvil resulta ser muy emocionante, ya que puedes encontrar nuevas funciones o características que tu antiguo celular no tenía, asimismo, empiezas a descargar tus aplicaciones favoritas, añadir contactos, modificar la interfaz del equipo, etc.; sin embargo, una de las cosas más importantes es el tipo de desbloqueo de pantalla que vas a elegir para tu dispositivo, el más común es el de la huella digital, así que hoy te enseñaremos a añadir más de una huella e incluso la de otra persona.

Existen varios tipos de desbloqueo de pantalla, entre ellos los siguientes: el patrón de seguridad; el PIN (combinación de números); contraseña (combinación de letras, números y símbolos); rostro (utilizando la cámara delantera del móvil); y por último, las huellas digitales, este último es el más utilizado por los usuarios de Android, aunque es importante aclarar que no todos los dispositivos cuentan con esta función.

Algunos teléfonos inteligentes de gama media y alta tienen un sensor de huellas en la parte trasera del equipo, donde reposa el dedo índice; en la parte inferior de la pantalla, ideal para el dedo pulgar; y ahora último, en el botón físico de inicio y apagado, también ideal para el dedo pulgar, no obstante, hay situaciones en donde dominas el teléfono con la mano que no registraste tu huella y resulta ser una molestia el no poder desbloquearlo o dibujar el patrón, así que registra más de una huella o añade la huella de otra persona siguiendo estos pasos.

CÓMO AÑADIR MÁS DE UNA HUELLA DIGITAL PARA DESBLOQUEAR TU MÓVIL ANDROID

Primero, ingresa a la “Configuración” o “Ajuste” de tu teléfono móvil Android .

. Aquí tienes que acceder al apartado “Pantalla de bloqueo”.

Te aparecerán varias funciones, desplázate hacia el final hasta encontrar la opción “Huellas digitales”, tócala.

Como es un teléfono nuevo no te pedirán que coloques un patrón de seguridad, PIN o contraseña, caso contrario sí lo harán.

Ahora, presiona la sección “Añadir huella digital” y coloca tu huella en el sensor de tu celular, se recomienda añadir una huella de cada mano.

Finalmente, coloca tu huella hasta que termine el proceso de reconocimiento y pulsa en “Ok” o “Realizado”.

Estos son los pasos para añadir otra huella digital de desbloqueo de pantalla en tu móvil Android (Foto: GEC)

Listo, puedes añadir muchas huellas e incluso las de otras personas, pero, recuerda que ellos o ellas podrán acceder a la información que tienes almacenada en tu smartphone Android, así que asegúrate de registrar las huellas de personas en quienes confías al 100%.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los mejores juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquí y siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.