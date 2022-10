Las impresoras no solo funcionan en las computadoras o portátiles, también son compatibles en los dispositivos móviles con sistema operativo Android, significa que desde aquí puedes imprimir un documento Word, Excel, PDF, etc., no es difícil, solo necesitas cumplir con un par de requisitos mínimos. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que vincules tu teléfono con cualquier marca de impresora.

Antes de comenzar, tienes que adquirir un cable USB OTG y que uno de los puertos se pueda conectar en tu dispositivo móvil y el otro en la impresora, asimismo, descarga la aplicación denominada “NokoPrint - Impresión móvil”, se encuentra disponible y totalmente gratis en la Google Play Store de Android. Para obtenerla rápidamente haz clic aquí.

Aunque en la actualidad se fabrican impresoras con conexión WiFi o Bluetooth, muchos modelos antiguos no cuentan con estas características y es aquí cuando debes recurrir a métodos analógicos, como la conexión por USB. En caso cumplas con los dos requisitos que te mencionamos anteriormente ya estás listo para imprimir desde tu smartphone.

ASÍ PUEDES IMPRIMIR DESDE TU CELULAR ANDROID

Primero, coge el cable USB OTG y la entrada tipo “C” colócala en tu celular Android .

. Ahora, la otra parte del cable insértala en la impresora.

Abre “ NokoPrint ” y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

” y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes. En la interfaz principal del aplicativo vas a ver cuatro opciones: “Fotos e imágenes”, “Documentos”, “Páginas web” y “No seleccionado”, presiona sobre este último.

Procede a prender tu impresora para que la app la reconozca.

El siguiente paso es oprimir en el botón de “USB” (abajo a la derecha) > “Aceptar” en la ventana emergente > selecciona el modelo de tu impresora > y haz clic en “Usar genérico”.

Aquí pedirán un descargar un controlador, dale en continuar para que se instale automáticamente en tu teléfono.

El siguiente paso es buscar y abrir el archivo multimedia que deseas imprimir.

Pulsa la primera opción de abajo y configura la impresión.

Finalmente, dale en imprimir.

En las configuraciones vas a solicitar la cantidad de copias que necesitas, las páginas de un documento Word o PDF que quieres imprimir, utilizar las opciones de tamaño y diseño, el tipo de papel, etc., de esta manera es como los usuarios pueden realizar impresiones sin la necesidad de una computadora o laptop.

CÓMO VER LAS CONTRASEÑAS ALMACENADAS EN ANDROID

Como primer paso, abre la app “ Ajustes”.

Ajustes”. Seguido, dirígete hacia la parte de abajo de la pantalla y presiona en “ Google”.

Google”. Tras esto, pulsa en “Autocompletar”.

Ahora, dale a “Autocompletar con Google”.

Una vez hecho esto, presiona en la sección “Contraseñas”.

Verás un listado de contraseñas.

Elige cuál quieres ver.

Por último, coloca tu método de desbloqueo para que el sistema sepa que eres tú.

Luego de estas indicaciones, podrás ver cuál es la contraseña de cada sitio web en el que registraste y de las aplicaciones.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.