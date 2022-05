Es probable que en más de una ocasión te hayan ofrecido algún producto o servicio que terminaste rechazando porque no te interesa, sin embargo, días después esa empresa te vuelve a contactar utilizando diferentes números telefónicos, si en caso no llegas a contestar las llamadas, te insisten nuevamente a través de los mensajes de texto (SMS), a esto se le denomina un “spam”, un tipo de correo no deseado que se suele enviar con fines publicitarios y comerciales. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que tu móvil Android te avise automáticamente cuando te llega un “Spam”.

Aunque el objetivo del “Spam” es concretar una venta, muchos ciberdelincuentes también lo utilizan para robarte dinero o acceder a tu información personal, por ejemplo, es muy común que recibas un mensaje de texto con el siguiente contenido: “Felicidades, has ganado dinero en efectivo y una camioneta 4x4, comunícate con nosotros para enviarte los premios”, cuando te contactas con estas personas, te dirán que debes depositar cierta cantidad de dinero a una cuenta bancaria para que recién te entreguen los “regalos”.

Por fortuna, las versiones de Android 10 o superiores ya cuentan con un sistema de antispam que viene funcionando muy bien, pues el teléfono te advertirá que se trata de un mensaje no deseado y que se recomienda no abrirlo, de inmediato lo archivará en la carpeta “Spam y bloqueadas”.

ASÍ PUEDES ACTIVAR LA FUNCIÓN “ANTISPAM” DE ANDROID

Primero, desde tu móvil Android ingresa a la app predeterminada de mensajes.

ingresa a la app predeterminada de mensajes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Configuración”

Desplázate hacia abajo y entra en la sección denominada “Protección contra el spam”.

Finalmente, activa el interruptor que dice “Habilitar la protección contra el spam”.

Listo, eso sería todo. Cada vez que recibas mensajes sospechosos Android lo detectará y automáticamente lo enviará a la carpeta de “Spam y bloqueadas”. Se recomienda no abrir estos mensajes y menos contestarlos, ya que podrían introducirte un virus malware que robaría todos tus datos personales e información bancaria.

Tutorial para activar el economizador de batería de aplicaciones en Android