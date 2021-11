Android es un sistema operativo de móviles que fue desarrollado por el gigante tecnológico Google, pues este software cuenta con una gran cantidad de funciones en su décimo primera versión que muchos usuarios aún no conocen, una de ellas te permite saber qué aplicaciones han sido desinstaladas recientemente en cualquier dispositivo, ¿Quieres saber cómo hacerlo? aquí te indicaremos los pasos.

Si por error has desinstalado una aplicación que utilizabas a diario pero, no te cuerdas de su nombre, o de repente quieres saber cuáles fueron las últimas apps que usó tu novio o novia y luego elimino de su dispositivo Android, es muy sencillo saberlo y lo mejor de todo es que no tendrás que instalar programas adicionales que pongan en riesgo la seguridad de tu equipo o información personal.

CÓMO SABER QUE APLICACIONES FUERON ELIMINADAS EN ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Luego, toca la foto de perfil que se ubica en la parte superior derecha.

Se abrirá una mini ventana con las cuentas de Google que administras, presiona donde dice ‘Administrar Dispositivo y apps’.

Después, en este menú escoge el apartado ‘Administrar’ y posteriormente haz clic en el botón ‘Instaladas’.

Te saldrán dos opciones, la que acabamos de mencionar, ‘Instaladas’ y ‘No instaladas’, escoge esta última.

A continuación, Android te mostrará la lista de apps que ya no se encuentran disponibles en la memoria del dispositivo, quiere decir las que han sido desinstaladas.

Finalmente, un dato interesante es que puedes ordenar las aplicaciones de forma alfabética o por fecha para saber cuándo han sido eliminadas del smartphone.

