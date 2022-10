El sistema operativo Android es un software para celulares desarrollado por Google que te ofrece una gran cantidad de herramientas, entre estas tenemos a los famosos “Widgets”, ¿Qué son? se trata de unos microprogramas que te permiten utilizar algunas funciones básicas de cualquier aplicación sin la necesidad de abrirlas en tu dispositivo móvil. En esta oportunidad, desde Depor te diremos cuáles son los mejores widgets poco conocidos que probablemente tengas en tu teléfono Android.

Existen dos tipos de widgets en tu celular Android y son los siguientes: los predeterminados y los que dependen de una aplicación, por ejemplo: es posible crear una marcación directa en la interfaz principal para que llames a un contacto realizando un solo toque; o leer los mensajes de WhatsApp sin dejar el visto. En palabras simples, en los primeros no requieres la instalación de un aplicativo, y en los segundos sí.

LOS MEJORES WIDGETS DE ANDROID

El juego del dinosaurio de Google Chrome.

Tiempo de uso de las aplicaciones.

Acceso directo a la buscador de Google Chrome y la pestaña incógnito.

Marcación directo (llamar a un contacto de un solo toque).

Gestión de almacenamiento y memoria.

Notificaciones de Facebook.

Ventana re correos recibidos de Gmail.

Sound Search de Google (buscar una canción tarareando).

Tráfico cercano de Google Maps.

Tendencias de TikTok.

Mensajes de WhatsApp (no dejan el visto y puedes leer los últimos mensajes recibidos).

Cámara de WhatsApp.

CÓMO INSTALAR UN WIDGET EN TU CELULAR

Presiona el botón de “Home” que se encuentra en la barra de navegación de Android .

. Ahora, en la interfaz principal realiza el gesto de pellizcar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Se desplegarán varias opciones en la parte inferior, toca la que dice “Widgets”.

Finalmente, oprime el de tu preferencia y dale en “Añadir”.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN TU CELULAR

Ingresa a los “Ajustes” de Android .

. Busca e ingresa a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí presiona en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

El siguiente paso es introducir tu contraseña, PIN, huella dactilar o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Acabas de reforzar la seguridad de tu celular Android y la información que almacenas en su interior. Antes de probar el bloqueo seguro, corrobora que no tengas activada la función “Lugares de confianza”, ya que el teléfono se desbloqueará solo cuando presiones el botón de encendido o apagado o des dos toques a la pantalla, esto ocurre porque el dispositivo reconoce que se encuentra en tu casa, oficina del trabajo, universidad, etc. Si no cuentas con dicha configuración, bloquea tu celular, intenta apagarlo y verás que te pedirá colocar el patrón, PIN, o contraseña.

