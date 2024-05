El OPPO Reno 11 Pro llegó al mercado de la gama media para competir con los fabricantes más exclusivos. Lo curioso es que la tecnología actual tiene lo suficiente para competir con los flagship del pasado, así que hicimos la comparación con el catálogo de Google. Veamos, según las capacidades técnicas, cuál es el Pixel que más se parece en rendimiento al smartphone chino.

Haciendo sumas y restas según los principales benchmarks, creemos que el Pixel 8 es el que comparte características parecidas con el OPPO Reno 11 Pro. En primer lugar, el celular chino tiene una pantalla de mayor tamaño, con una diferencia de 0.54 pulgadas en comparación con el Pixel 8. Además, la cámara trasera del OPPO ofrece un zoom óptico de 2x, lo que permite capturar detalles con mayor claridad a distancia. A esto se suma la capacidad de grabación en cámara lenta a 480 FPS.

En cuanto al rendimiento, el OPPO Reno 11 Pro viene equipado con un 50% más de RAM que el Google Pixel 8, lo que garantiza un funcionamiento fluido y multitarea sin problemas. No obstante, el equipo estadounidense es 23% más eficiente según AnTuTu Benchmark (1109K vs. 900K) y 38% más rápido en la prueba GeekBench 6 de un solo núcleo (1697 vs. 1228 puntos).

El OPPO Reno 11 Pro también ofrece una carga rápida con una potencia de 80 W, lo que significa que se puede cargar rápidamente para volver a usarlo en poco tiempo, pero el Pixel 8 trae carga inalámbrica de hasta 18W para mayor versatilidad.

Otra ventaja es la presencia de dos ranuras para tarjetas SIM en el modelo de OPPO, lo que permite a los usuarios gestionar fácilmente sus contactos y redes móviles. Además, incluye un puerto de infrarrojos incorporado, lo que amplía su funcionalidad al permitir el control remoto de dispositivos compatibles. El Pixel 8, por otro lado, trae tecnología eSIM y viene protegido por su cuerpo impermeable con clasificación IP68.

Así las cosas, el OPPO Reno 11 Pro trae las novedades actuales de la gama media que bien compiten con las capacidades del Pixel 8. Si apuestas por alguno, te aconsejamos revisar el presupuesto porque, por lo demás, tendrás un equipo sostenible con un software moderno para varios años.

Ficha técnica del OPPO Reno 11 Pro

Dimensiones: 162.4 x 74.1 x 7.6 mm. 184 g

Pantalla: 6,7 pulgadas. Resolución 1080 x 2412. OLED. 800 nits HBM, 950 nits pico. 120 Hz. HDR10+

Procesador: MediaTek Dimensity 8200 (4nm)

Memorias: 256 GB + 8 GB / 256 GB + 12 GB / 512 GB + 12 GB

Cámara trasera: 50 MP, f/1.8, OIS. 32 MP, f/2.0, telefoto 2X. 8 MP, f/2.2 ultra gran angular

Cámara delantera: 32 MP, f/2.4

Batería: 4800mAh. Carga rápida de 67W

Conectividad: 5G SA/NSA. WiFi de doble canal. Bluetooth 5.4. USB Tipo C 2.0

Ficha técnica del Google Pixel 8

Pantalla: Actua Display OLED 6,2″ | 2400 x 1080 px | LPTO 120 Hz | Gorilla Glass Victus 2

Procesador: Google Tensor G3 | Chip de seguridad Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 128 / 256 GB UFS 3.1

SO: Android 14 | 7 años de actualizaciones Android (desde 2023)

Cámaras traseras: Principal 50 MP f/1.68 | UGA 12 MP f/2.2 | Night Sight en foto y vídeo

Cámara frontal: 10.5 MP

Batería: 4575 mAh | Carga rápida a 27 W | Carga rápida inalámbrica a 18 W

Conectividad: Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | 5G | NFC | USB-C

Dimensiones: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm | 187 g

Otros: Lector de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial | Certificación IP68 | Sensor de temperatura