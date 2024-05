El Motorola Edge 50 Ultra ha llegado al mercado para competir en la gama alta con duros contrincantes. El dispositivo trae novedades y es más reciente, por cuestión de meses, con el Samsung Galaxy S24 Ultra. Ambos comparten el mismo apellido, así que veamos cuáles son las diferencias técnicas más importantes y guiándonos con los principales benchmarks.

Arranquemos con la pantalla y el rendimiento. Con una frecuencia de actualización de pantalla de 144 Hz, el Edge 50 Ultra ofrece una experiencia visual más fluida y envolvente que su competidor, aunque el S24 Ultra lleva la delantera por su densidad de píxeles (505 vs. 446 PPI). Además, cuenta con un 33% más de RAM, con 16 GB en comparación con los 12 GB del Galaxy S24 Ultra. No obstante, el teléfono surcoreano tiene un rendimiento 22% mejor según AnTuTu Benchmark (1897K vs. 1552K) y 17% más rápido en la prueba GeekBench 6 de un solo núcleo (2271 vs. 1947 puntos).

En cuanto a conectividad, el Motorola Edge 50 Ultra presenta la versión más reciente de Bluetooth (v5.4), lo que permite una transferencia de datos más rápida y una conexión más estable con otros dispositivos compatibles. Además, su capacidad de carga es notablemente superior, con una potencia de 125 W frente a los 45 W del S24 Ultra. Al menos, este último tiene una batería de mayor capacidad (5000 vs 4500 mAh).

Si buscas fotos y videos espectaculares, el Edge 50 Ultra destaca con la capacidad de grabación en cámara lenta a 960 FPS, brindando a los usuarios la posibilidad de capturar momentos con un buen nivel de detalle. Sin embargo, el S24 Ultra trae un sensor principal de mayor capacidad (200 MP vs. 50 MP) y es capaz de grabar videos de 4K a 60 FPS. La diferencia no es tan amplia en ese aspecto, pero el S24 Ultra lleva la delantera con pequeños detalles.

También hay que considerar el diseño más ligero del Edge 50 Ultra, con 35 gramos menos que el S24 Ultra, y su cuerpo más estrecho de 6,6 mm, ofrecen un mejor agarre en las manos y una experiencia de uso más ergonómica.

Ficha técnica del Motorola Edge 50 Ultra

Dimensiones: 161,09 x 72,38 x 8,59 mm | 197 g

Pantalla: P-OLED | 6.67′' | 2712 x 1220, 446 ppp | 144 Hz |

2500 nits | HDR10+

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 / 16 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Batería: 4500mAh | Carga rápida de 125 W TurboPower (cargador incluido en caja) | Carga rápida inalámbrica de 50 W | Carga rápida inalámbrica reversible de 10 W

Cámaras traseras: Principal 50 MP, f/1.6, 1/1.3″, OIS | Ultra gran angular 50 MP, f/2.0, 122º FOV | Telefoto 64 MP, f/2.4, zoom óptico 3x, OIS | Sensor ToF, LED Flash

Cámara frontal: 50 MP, f/1.9, autofocus

SO: Android 14

Sonido: Doble altavoz estéreo | Dolby Atmos | 3 micrófonos

Conectividad: Wi-Fi 7 | 5G SA/NSA | Bluetooth 5.4 | UWB

Otros: USB-C (USB 3.1 Gen 2, soporte DisplayPort 1.4) | Lector de huellas bajo la pantalla | Ready For | DisplayPort 1.4 | IP68

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex