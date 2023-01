La seguridad de los teléfonos Android es muy importante porque de esto depende que la información almacenada en tu dispositivo no caiga en manos de terceras personas, por ello, es necesario que le agregues algún tipo de desbloqueo, como por ejemplo: el patrón (trazos), código PIN (clave de seis dígitos), contraseña (combinación de letras, números y símbolos); reconocimiento facial y huella dactilar, este último es el más utilizado por los usuarios, sin embargo, ¿Te gustaría que el sensor de tu celular reconozca más rápido tu huella? aplica este sencillo truco que desde Depor te explicaremos de inmediato.

Es necesario destacar que no todos los celulares han sido fabricados con los mismos componentes, esto depende de la gama, si es alta la biometría funcionará mejor, si es media podría tener ciertos inconvenientes, aunque no sería mala. Además, el escáner del dispositivo se irá deteriorando con el tiempo de uso y es probable que reconozca tu huella después de varios intentos, no obstante, existen ciertos métodos que no requieren de aplicaciones externas, así tú teléfono identificará la huella dactilar con una sola pasada.

Esto debes hacer para que tu celular Android detecte más rápido tu huella

Primero, verifica que el sensor de tu celular Android esté limpio. Libéralo de polvo porque la suciedad impide que tu teléfono se desbloquee rápidamente.

Registra una misma huella en varias ocasiones: algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas.

Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice (de preferencia), así podrás registrar ambas en dos oportunidades, de esta manera reforzarás el reconocimiento del sensor.

Para hacerlo, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado que dice "Pantalla de bloqueo".

Desplázate hacia abajo y toca la opción denominada “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”.

Finalmente, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice y realiza el mismo proceso dos veces.

