Faltan pocas horas para que llegue la Navidad, una festividad cristiana en donde todos los 25 de diciembre se conmemora el nacimiento del niño Jesús, así que en esta oportunidad, vamos a enseñarte una lista con las mejores aplicaciones de iOS y Android para simular una llamada o videollamada con el mismo Papá Noel, de esta manera sorprenderás a los más pequeños del hogar quienes le podrán pedir el regalo que tanto deseaban durante todo el año.

Seguro que te interesa la idea por estas fechas tan especiales, ya que las tres aplicaciones disponibles tanto en la Google Play Store como en la App Store de Apple, son totalmente gratuitas, sin embargo, también cuentan con su versión primium en donde te ofrecen mayores beneficios y herramientas que harán sentir la experiencia mucho más real.

LAS MEJORES APLICACIONES PARA HACER UNA VIDEOLLAMADA CON PAPÁ NOEL

PNP–Polo Norte Portátil

Se trata de un aplicativo que tiene una puntuación de 4.6 estrellas, significa que para muchos usuarios ha cumplido su objetivo. Además, esta app cuenta con miles de nombres que de seguro el de tu hijo, sobrino o nieto se encuentra en la lista, pero, en caso no lo ubiques, tienes la posibilidad de convertirte en premium, así Santa se compromete a pronunciar correctamente ese nombre.

Con PNP puedes personalizar las videollamadas, colocando fotos del niño o niña, asimismo, Papá Noel mencionará sus pasatiempos favoritos, le brindará una lista con “Los buenos de 2021″, e incluso tiene una herramienta para grabar la reacción del menor mientras habla con este carismático personaje de la Navidad.

Videollamada y tonos de llamada de Santa

Esta aplicación cuenta con las mismas características que la anterior, no obstante, se diferencia en una sola cosa, que en la referida plataforma podrás descargar diferentes tonos de llamada relacionados con la Navidad, como por ejemplo los clásicos villancicos “Jingle Bells” o “You wish you a Merry Christmas”.

Tell Me, Santa Claus

Finalmente, Tell Me Santa Claus es una buena opción para todos los usuarios que tengan un móvil con sistema operativo iOS, ya que solo se puede descargar a través de la App Store, el mecanismo es similar, se simulará una llamada con Santa Claus, pero, para que sea lo más real posible, los padres o adultos deberán configurar la aplicación, así Papá Noel dirá su nombre, edad, su comportamiento en el 2021, sus gustos y lo que más quiere en esta Navidad.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquí y siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.